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03 Mart 2020, Salı
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A 'ın rakipleri belli oldu!

A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu!

Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi 'nın başkenti Amsterdam'da, Beurs van Berlage Konferans Merkezi'nde gerçekleştirildi ve A Milli Takımımız'ın rakipleri belli oldu.

Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi 'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde mücadele edecek olan A 'ın rakipleri belli oldu. 3. torbadan kura çekimine katılan 'nin rakipleri Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

B LİGİ

Grup 1: Romanya, , Norveç

Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya

Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya

Grup 4: Bulgaristan, , Finlandiya

C LİGİ
1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk

D LİGİ
1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

  1. 03.03.2020
  2. Güncelleme: 03.03.2020 20:40
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