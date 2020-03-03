UEFA Uluslar Ligi'nde 2020-2021 dönemi kura çekimi Hollanda'da gerçekleştirildi. B Ligi'nde mücadele edecek olan A Milli Takım'ın rakipleri belli oldu. 3. torbadan kura çekimine katılan Türkiye'nin rakipleri Romanya, Macaristan, Sırbistan ve Rusya oldu.

B LİGİ

Grup 1: Romanya, Kuzey İrlanda, Norveç



Grup 2: İsrail, Slovakya, İskoçya, Çekya



Grup 3: Macaristan, TÜRKİYE, Sırbistan, Rusya



Grup 4: Bulgaristan, İrlanda Cumhuriyeti, Finlandiya

C LİGİ

1. GRUP: Azerbaycan, Lüksemburg, Güney Kıbrıs, Karadağ

2. GRUP: Ermenistan, Estonya, Kuzey Makedonya, Gürcistan

3. GRUP: Moldova, Slovenya, Kosova, Yunanistan

4. GRUP: Kazakistan, Litvanya, Belarus, Arnavutluk



D LİGİ

1. GRUP: Malta, Andorra, Litvanya, Faroe Adaları

2. GRUP: San Marino, Lihtenştayn, Cebelitarık

