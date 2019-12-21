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21 Aralık 2019, Cumartesi
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Selamda çifte standart

Selamda çifte standart

, EURO 'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve 'ye 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu.

, EURO 'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve 'ye 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu. Açıklamada; Arnavutluk ve maçlarında asker selamı verdikleri gerekçesi ile 16 milli futbolcumuza (, Umut, Burak, Mert, Zeki, Cenk, Mahmut, Uğurcan, Yusuf, Hakan, Okay, Ozan, Sinan, Emre, Deniz ve İrfan Can) ile ayrıca Başakşehirli futbolculara kınama cezası verildiği bildirildi. Asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü"nü belirten UEFA, A.Madrid maçında attığı gol sonrası Merih'e asker silamı veren Dybala'ya ise ceza vermedi.

  1. 21.12.2019
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