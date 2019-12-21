Selamda çifte standart

UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve TFF'ye 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu. Açıklamada; Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı verdikleri gerekçesi ile 16 milli futbolcumuza (Merih, Umut, Burak, Mert, Zeki, Cenk, Mahmut, Uğurcan, Yusuf, Hakan, Okay, Ozan, Sinan, Emre, Deniz ve İrfan Can) ile ayrıca Başakşehirli futbolculara kınama cezası verildiği bildirildi. Asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü"nü belirten UEFA, A.Madrid maçında attığı gol sonrası Merih'e asker silamı veren Dybala'ya ise ceza vermedi.