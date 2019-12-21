Selamda çifte standart
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve TFF'ye 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu.
UEFA, EURO 2020 Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve TFF'ye 50 bin euro para cezaları verdiğini duyurdu. Açıklamada; Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı verdikleri gerekçesi ile 16 milli futbolcumuza (Merih, Umut, Burak, Mert, Zeki, Cenk, Mahmut, Uğurcan, Yusuf, Hakan, Okay, Ozan, Sinan, Emre, Deniz ve İrfan Can) ile ayrıca Başakşehirli futbolculara kınama cezası verildiği bildirildi. Asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü"nü belirten UEFA, A.Madrid maçında attığı gol sonrası Merih'e asker silamı veren Dybala'ya ise ceza vermedi.
- 21.12.2019
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ünal Karaman: Kötü oynama hakları var
Toplam 3
Yorum
cem Aynen hocam sayende maglubiyete devam hakkımız var nasıl olsa
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Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sert tepki! ''Kasıtlı yapıyorlar''
Toplam 3
Yorum
cemal Bize iki hafta yeter bu galibiyet, şampiyonluk Ünal Hoca ile hikaye, zaten bu sene şampiyon olamazsak sonrası zor
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