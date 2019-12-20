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20 Aralık 2019, Cuma
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'dan skandal karar! A ve asker selamı...

UEFA'dan skandal karar! A Milli Takım ve asker selamı...

, EURO 'nde ve Arnavutluk karşılaşmalarında asker selamı veren milli oyunculara kınama ve () 50 bin avro para cezaları verdiğini duyurdu.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası () Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve () 50 bin avro para cezaları verdiğini duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, EURO 'nde 11 Ekim'de Arnavutluk ve 14 Ekim'de maçlarında asker selamı verdiği gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması açılan milli futbolcular ve TFF'ye ilişkin kararların verildiği belirtildi.

Soruşturma sonucunda asker selamının "politik içerikli, uygun olmayan bir davranış olarak görüldüğü" belirtilerek, sporun doğasına aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle söz konusu maçlarda asker selamı veren futbolcular , Umut Meraş, , , Zeki Çelik, , Mahmut Tekdemir, Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, , Okay Yokuşlu, , , Emre Belözoğlu, Deniz Türüç ve 'ye kınama cezası verildi.

Asker selamının yanı sıra Türkiye ile Fransa arasında oynanan maçta yaşanan tribün olaylarının da göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, TFF'ye 50 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Türkiye ile Bulgaristan arasında 19 Kasım'da oynanan 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme maçında yaşanan benzer olaylar nedeniyle futbolcular ve federasyona açılan disiplin soruşturması ise kapatıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile arasında 26 Kasım'da oynanan maçta gol atmasının ardından takım arkadaşı Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı veren Arjantinli futbolcu Paulo Dybala hakkında açılan disiplin soruşturmasında da cezaya gerek görülmedi.

UEFA, Medipol 'in UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı ve 1-0 kazandığı maçta asker selamı verdikleri gerekçesiyle İrfan Can Kahveci, Robinho, Edin Visca, Okechukwu Godson Azubuike, Junior Caiçara ve Mehmet Topal'a da kınama cezası vermişti.

  1. 20.12.2019
  2. Güncelleme: 20.12.2019 22:55
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