İşin sırrı yenilik

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, futbolculara önemli tavsiyeler verdi. Sports TV'ye konuk olan tecrübeli hoca, "Öğrenmenin yaşı yok. Bugün de hayattan çok şey öğreniyorum. Değişimin ilk şartı bu. Kendinize gelişime karşı duvar örerseniz sıkıntı yaşarsınız. Oyuncular, daha başarılı olmak istiyorlarsa yenilikler yapmalı. Buna açık olmayan herkes yok olmaya mahkumdur" dedi.

İKİ İSME BÜYÜK ÖVGÜ

Güneş kariyerine etki yapan Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan övgüyle söz etti. Tecrübeli hoca, "İlk profesyonel olduğumda Özkan Sümer takım kaptanıydı. Sonrasında hocalık, abilik ve dost olarak devam ettik. Ahmet Suat Özyazıcı da o şekilde. Hayatıma etki yapan isimlerin başında geliyorlar" ifadelerini kullandı.