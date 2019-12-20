İşin sırrı yenilik
Şenol Güneş, “Oyuncular başarılı olmak için yenilik yapmalı. Değişimlere açık olmayan yok olur” dedi
A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, futbolculara önemli tavsiyeler verdi. Sports TV'ye konuk olan tecrübeli hoca, "Öğrenmenin yaşı yok. Bugün de hayattan çok şey öğreniyorum. Değişimin ilk şartı bu. Kendinize gelişime karşı duvar örerseniz sıkıntı yaşarsınız. Oyuncular, daha başarılı olmak istiyorlarsa yenilikler yapmalı. Buna açık olmayan herkes yok olmaya mahkumdur" dedi.
İKİ İSME BÜYÜK ÖVGÜ
Güneş kariyerine etki yapan Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan övgüyle söz etti. Tecrübeli hoca, "İlk profesyonel olduğumda Özkan Sümer takım kaptanıydı. Sonrasında hocalık, abilik ve dost olarak devam ettik. Ahmet Suat Özyazıcı da o şekilde. Hayatıma etki yapan isimlerin başında geliyorlar" ifadelerini kullandı.
- 20.12.2019
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67. dakika tepkisi
Toplam 2
Yorum
erol abdülkadir tam özkan hocalık diyecek lafım yok.ünal hoca bi bak ya;kaç top almış,ne etmiş.abdülkadirin olduğu her pozisyon ,rakip lehinde.
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Altyapı hamlesi başlıyor
Toplam 1
Yorum
bjk alt yapıda oynayan futbolcuları,erzincan maçında gördük.hiçbirinde iş yok.erzincanda çok iyi utbolcular var.TORPİLİ KALDIRINNNNNNNNNNNNNNNNN
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Fırtına kupaya sarıldı
Toplam 2
Yorum
Paşa Bence ligde oynatacağı stoperleri burdada oynatsın
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