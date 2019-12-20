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20 Aralık 2019, Cuma
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İşin sırrı yenilik

İşin sırrı yenilik

, “Oyuncular başarılı olmak için yenilik yapmalı. Değişimlere açık olmayan yok olur” dedi

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü , futbolculara önemli tavsiyeler verdi. Sports TV'ye konuk olan tecrübeli hoca, "Öğrenmenin yaşı yok. Bugün de hayattan çok şey öğreniyorum. Değişimin ilk şartı bu. Kendinize gelişime karşı duvar örerseniz sıkıntı yaşarsınız. Oyuncular, daha başarılı olmak istiyorlarsa yenilikler yapmalı. Buna açık olmayan herkes yok olmaya mahkumdur" dedi.

İKİ İSME BÜYÜK ÖVGÜ

Güneş kariyerine etki yapan ve 'dan övgüyle söz etti. Tecrübeli hoca, "İlk profesyonel olduğumda Özkan Sümer takım kaptanıydı. Sonrasında hocalık, abilik ve dost olarak devam ettik. Ahmet Suat Özyazıcı da o şekilde. Hayatıma etki yapan isimlerin başında geliyorlar" ifadelerini kullandı.

  1. 20.12.2019
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