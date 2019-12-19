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FIFA açıkladı! A Milli Takım 2019 yılını bu sırada bitirdi
FIFA'nın internet sitesinden aralık ayı dünya sıralaması açıklandı. Klasmanın ilk 10'unda geçen aya göre değişiklik yaşanmazken, EURO 2020 bileti alan A Milli Futbol Takımı'nın 2019 yılını tamamladığı sıra da belli oldu. İşte detaylar...
19 Aralık 2019 Perşembe 13:23
Güncelleme: 19.12.2019 13:23
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FIFA aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı, A Milli Takım'ın 2019 yılını bitirdiği sıra belli oldu. Belçika, geçen senenin ardından bir kez daha yılı zirvede tamamladı. Belçika'nın ardından Fransa ikinci, Brezilya ise üçüncü sırada yer aldı.
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Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve A Milli Takım'ın yer aldığı sıra şöyle: