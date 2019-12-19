FIFA açıkladı! A Milli Takım 2019 yılını bu sırada bitirdi

Yılın en büyük çıkışını ise geçen sene aralık ayından bu yana 38 basamak atlayarak 93. sıradan 55'inciliğe yükselen Katar gerçekleştirdi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Şubat 2020'de açıklanacak. Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler ve A Milli Takım'ın yer aldığı sıra şöyle:



