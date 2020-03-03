FC Saarbrücken 1-1 (7-6 pen.) Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU
Almanya DFB Kupası'nda Saarbrücken destan yazdı! 4. ligde mücadele eden Saarbrücken, kupa çeyrek finalinde Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'u normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonrası 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Böylece Almanya Kupası tarihinde ilk kez bir 4. lig takımı son dörde kalmayı başardı.
Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Bundesliga ekibi Fortuna Düsseldorf'u konuk eden 4. lig takımı Saarbrücken, güçlü rakibini penaltılarla devirerek büyük bir başarıya imza attı.
Normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini penaltılarla 7-6 mağlup eden Saarbrücken, Almanya Kupası tarihinde yarı finale kalan ilk 4. lig takımı oldu.
DUSSELDORF'UN GOLÜNÜ ZANKA ATTI
Ev sahibi 31'de Tobias Janicke ile öne geçerken, Fortuna Düsseldorf eski Fenerbahçeli Zanka'nın 90'da attığı golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde başka gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Nefes kesen penaltı atışlarını 7-6 kazanan Saarbrücken turu geçip yarı finalde Bayern Münih ile eşleşti.
Öte yandan Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolculardan Kaan Ayhan seri penaltılarda hata yapmazken, Kenan Karaman ise atışı kaçırdı.
- 04.03.2020
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