FC Saarbrücken 1-1 (7-6 pen.) Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
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FC Saarbrücken 1-1 (7-6 pen.) | MAÇ SONUCU

FC Saarbrücken 1-1 (7-6 pen.) Fortuna Düsseldorf | MAÇ SONUCU

Almanya Kupası'nda Saarbrücken destan yazdı! 4. ligde mücadele eden Saarbrücken, kupa Bundesliga ekibi 'u normal süresi 1-1 sona eren maçta penaltı atışları sonrası 7-6 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Böylece tarihinde ilk kez bir 4. lig takımı son dörde kalmayı başardı.

Almanya Kupası Bundesliga ekibi 'u konuk eden 4. lig takımı Saarbrücken, güçlü rakibini penaltılarla devirerek büyük bir başarıya imza attı.

Normal süresi 1-1 sona eren maçta rakibini penaltılarla 7-6 mağlup eden Saarbrücken, tarihinde yarı finale kalan ilk 4. lig takımı oldu.

DUSSELDORF'UN GOLÜNÜ ZANKA ATTI

Ev sahibi 31'de Tobias Janicke ile öne geçerken, Fortuna Düsseldorf eski Fenerbahçeli Zanka'nın 90'da attığı golle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde başka gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Nefes kesen penaltı atışlarını 7-6 kazanan Saarbrücken turu geçip yarı finalde ile eşleşti.

Öte yandan Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolculardan seri penaltılarda hata yapmazken, ise atışı kaçırdı.

  1. 04.03.2020
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