Schalke 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU
Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, Almanya DFB Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bavyera temsilcisi kupa çeyrek finalinde konuk olduğu Schalke 04'ü Kimmich'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Schalke'de milli futbolculardan Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle forma giymezken, Ahmed Kutucu ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.
Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Schalke 04'e konuk olan Bayern Münih, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.
Bavyera temsilcisine turu getiren golü 40. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.
Ev sahibi Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan bir diğer Ay-Yıldızlı oyuncumuz Ahmed Kutucu ise 83. dakikada Rabbi Matondo'nun yerine şans buldu.
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