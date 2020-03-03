Schalke 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Almanya DFB Kupası çeyrek finalinde Schalke 04'e konuk olan Bayern Münih, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Bavyera temsilcisine turu getiren golü 40. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.

Ev sahibi Schalke'de milli futbolcu Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan bir diğer Ay-Yıldızlı oyuncumuz Ahmed Kutucu ise 83. dakikada Rabbi Matondo'nun yerine şans buldu.