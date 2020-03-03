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03 Mart 2020, Salı
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Haberler Futbol Bayern Münih Almanya Kupası'nda yarı finalde

0-1 | MAÇ SONUCU

Schalke 0-1 Bayern Münih | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da liderlik koltuğunda oturan , Kupası'nda da yoluna emin adımlarla ilerliyor. Bavyera temsilcisi kupa konuk olduğu 04'ü Kimmich'in golüyle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Schalke'de milli futbolculardan sakatlığı nedeniyle forma giymezken, ise 83. dakikada oyuna dahil oldu.

Kupası 04'e konuk olan , rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen taraf oldu.

Bavyera temsilcisine turu getiren golü 40. dakikada Joshua Kimmich kaydetti.

Ev sahibi Schalke'de milli futbolcu sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan bir diğer Ay-Yıldızlı oyuncumuz ise 83. dakikada Rabbi Matondo'nun yerine şans buldu.

  1. 04.03.2020
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