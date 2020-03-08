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08 Mart 2020, Pazar
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tutuklandı

Ronaldinho tutuklandı

Sahte pasaport düzenleme suçundan Paraguay'da gözaltına alınan ile kardeşi Assis tutuklandı.

Sahte pasaport düzenleme suçundan Paraguay'da gözaltına alınan ile kardeşi Assis tutuklandı. Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiğini anlattı. İkili yine mahkemeye çıkacak.

  1. 8.3.2020
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