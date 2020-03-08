Ronaldinho tutuklandı

Sahte pasaport düzenleme suçundan Paraguay'da gözaltına alınan Ronaldinho ile kardeşi Assis tutuklandı. Savcı Federico Delfino'nun, futbolcu ve kardeşinin serbest bırakılarak alternatif bir ceza alması yönündeki talebinin, hakim Mirko Valinotti tarafından reddedildiğini anlattı. İkili yine mahkemeye çıkacak.