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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Efsane yine ayrılıyor

Efsane yine ayrılıyor

futbolunun en büyük yıldızlarından , teknik direktörlük kariyerinde bir türlü dikiş tutturamadı.

futbolunun en büyük yıldızlarından , teknik direktörlük kariyerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Arjantinli hocanın, Gimnasia'dan da ayrılacağı iddia edildi. Maradona daha önce Mandiyu, Racing, Arjantin, Al-Wasl, Fujairah ve Sinaolo'yu çalıştırmıştı.
  1. 22.2.2020
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