Brezilya'da 1970 Dünya Kupası zaferinin 50. yılı anısına Pele heykeli açıldı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
21 Şubat 2020, Cuma
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'da 1970 zaferinin 50. yılı anısına Pele heykeli açıldı

Brezilya'da 1970 Dünya Kupası zaferinin 50. yılı anısına Pele heykeli açıldı

Futbol Konfederasyonu (), 1970 şampiyonluğunun 50. yılı anısına Pele'nin heykelinin açılışını yaptı.

'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nın 1970'te elde ettiği üçüncü zaferinin anısına Rio de Janeiro şehrindeki müzesinde Pele'nin bal mumu heykelinin açılışının yapıldığı kaydedildi.

Açılış törenine, CBF Başkanı Rogerio Caboclo ve asbaşkan Antonio Carlos Nunes ile Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Tite'nin yanı sıra 1970 Dünya Kupası'nı kazanan kadroda bulunan Ado, Brito, Clodoaldo, Dario, Edu, Jairzinho, Leao, Piazza ve Roberto Miranda'nın da katıldığı belirtildi.

Bu arada 79 yaşındaki Pele'nin hastalığı nedeniyle törende yer alamadığı ifade edildi.

Başkan Caboclo'nun heykel açılışının ardından törende yer alan eski futbolculara şampiyonluğun 50. yılı anısına madalya takdim ettiği aktarıldı.

Pele önderliğindeki 1970 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Brezilya Milli Takımı, Jairzinho, Gerson, Tostao, Rivelino, Carlos Alberto gibi isimlerden oluşan kadrosu ve oynadığı futbolla tarihin en iyi ekipleri arasında gösteriliyor. 'da düzenlenen 1970'teki Dünya Kupası'nda tüm maçlarını kazanan Brezilya, finalde 'yı 4-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmıştı.

Öte yandan Pele'nin oğlu Edinho, Brezilya basınına verdiği demeçte, babasının kötüye giden sağlığı nedeniyle bunalıma girdiğini ve yürümekte zorluk çektiği için evden ayrılmak istemediğini açıklamıştı.

  1. 21.02.2020
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