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13 Mart 2020, Cuma
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İki büyük konfederasyondan koronavirüs kararı!

İki büyük konfederasyondan koronavirüs kararı!

eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Afrika Futbol Konfederasyonundan () yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu da (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.

() Eleme maçlarının ertelendiğini duyurdu.

Konfederasyondan yapılan duyuruda ertelemelerin 25-31 Mart tarihlerinde oynanacak 3 ve 4. maçları için olduğu belirtildi.

Eleme maçlarında 'de de forma giyen bir çok futbolcu yer alacaktı ancak alınan kararın ardından eleme maçlarında mücadele edecek takımların kamp dönemleri de böylelikle ertelenmiş oldu.

CAF, yeni maç tarihlerinin en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

CONCACAF DA TÜM ORGANİZASYONLARINI ASKIYA ALDI

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.

CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için bütün organizasyonların 30 gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, iptal edilen organizasyonların geleceği ile alakalı kararların ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 00:30
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