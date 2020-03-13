İki büyük konfederasyondan koronavirüs kararı!
2021 Afrika Uluslar Kupası eleme müsabakaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamada, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında eleme müsabakalarının bir sonraki duyuruya kadar ertelenmesine karar verildiği belirtildi. Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu da (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) 2021 Afrika Uluslar Kupası Eleme maçlarının ertelendiğini duyurdu.
Konfederasyondan yapılan duyuruda ertelemelerin 25-31 Mart tarihlerinde oynanacak 3 ve 4. maçları için olduğu belirtildi.
Eleme maçlarında Türkiye'de de forma giyen bir çok futbolcu yer alacaktı ancak alınan kararın ardından eleme maçlarında mücadele edecek takımların kamp dönemleri de böylelikle ertelenmiş oldu.
CAF, yeni maç tarihlerinin en kısa sürede açıklanacağını duyurdu.
CONCACAF DA TÜM ORGANİZASYONLARINI ASKIYA ALDI
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 ay boyunca bütün organizasyonlarını askıya aldı.
CONCACAF'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için bütün organizasyonların 30 gün boyunca iptal edildiği duyuruldu.
Açıklamada, iptal edilen organizasyonların geleceği ile alakalı kararların ilerleyen günlerde verileceği belirtildi.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 00:30
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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