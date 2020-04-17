Bayern Münih dünya yıldızının peşinde! Manchester City... - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Bayern Münih dünya yıldızının peşinde! M. City...

dünya yıldızının peşinde! ...

Bayern Münih dünya yıldızının peşinde! Manchester City...

Corona virüsü nedeniyle liglerin akıbeti belirsizliğini korurken Alman devi çalışmalarına hız verdi. İlk 25 hafta itibarıyla topladığı 55 puanla zirvenin sahibi olan Bayern, önümüzdeki sezon için de kadrosunu güçlendirmek isterken transfer hedefi olarak flaş bir ismi belirledi. İşte detaylar...

Dünya ve Avrupa'da koronavirüs sebebiyle sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı konuşulurken, gelecek sezon için de hazırlıkları başladı. Alman devi , geçtiğimiz sezonda kadrosuna katmak istediği Leroy Sane için yeniden atağa kalktı.

'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre, Alman kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezon 100-120 milyon Sterlin arası bir teklif götüren Bayern Münih, Sane'nin sezon başında yaşadığı diz sakatlığının ardından bu teklifi 60 milyon Sterlin civarına kadar düşürdü. İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan Sane'nin de Bayern Münih'te forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Ancak 'nin İspanyol çalıştırıcı da Sane'den vazgeçmiş değil.

Öte yandan Guardiola'nın, Sane'yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı da İngiliz basınında çıkan haberler arasında yer aldı.

  1. 17.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih dünya yıldızının peşinde! Manchester City... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA