Bayern Münih dünya yıldızının peşinde! Manchester City...
Corona virüsü nedeniyle liglerin akıbeti belirsizliğini korurken Alman devi Bayern Münih transfer çalışmalarına hız verdi. İlk 25 hafta itibarıyla topladığı 55 puanla zirvenin sahibi olan Bayern, önümüzdeki sezon için de kadrosunu güçlendirmek isterken transfer hedefi olarak flaş bir ismi belirledi. İşte detaylar...
Dünya ve Avrupa'da koronavirüs sebebiyle sezonların tamamlanıp tamamlanmayacağı konuşulurken, gelecek sezon için de transfer hazırlıkları başladı. Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz sezonda kadrosuna katmak istediği Leroy Sane için yeniden atağa kalktı.
İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden TheSun'da yer alan habere göre, Alman kanat oyuncusu için geçtiğimiz sezon 100-120 milyon Sterlin arası bir teklif götüren Bayern Münih, Sane'nin sezon başında yaşadığı diz sakatlığının ardından bu teklifi 60 milyon Sterlin civarına kadar düşürdü. İngiliz ekibiyle 1 senelik kontratı kalan Sane'nin de Bayern Münih'te forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Ancak Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola da Sane'den vazgeçmiş değil.
Öte yandan Guardiola'nın, Sane'yi takımda kalması yönünde ikna etmeye çalıştığı da İngiliz basınında çıkan haberler arasında yer aldı.
- 17.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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