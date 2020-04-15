Leroy Sane'nin menajeri açıkladı! "Bayern'e gitmeye hazır"
İngiliz ekibi Manchester City'de forma giyen Alman futbolcu Leroy Sane'nin yeni menajeri Damir Smoljan, oyuncunun Bayern Münih'e gitmeye hazır olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Alman futbolcu Leroy Sane'nin menajeri Damir Smoljan, oyuncunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Smioljan Alman basınından Bild'e verdiği röportajda, "Şu andan itibaren Leroy Sane'nin menajerliğini resmen üstlendik. Bayern Münih, Leroy'un Almanya'da gidebileceği tek kulüp. O da şartların uygun olduğunu düşünüyor. Tek bir hedefi var; Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki genç yıldızın Bayern'e transferi daha önce de gündeme gelmişti ancak oyuncunun çapraz bağlarından sakatlık yaşaması nedeniyle süreç sekteye uğramıştı.
Kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Fransız asıllı Alman futbolcu Sane, 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu.
- 15.04.2020
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Leroy Sane'nin menajeri açıkladı! "Bayern'e gitmeye hazır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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