Leroy Sane'nin menajeri açıkladı! "Bayern'e gitmeye hazır" - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
15 Nisan 2020, Çarşamba
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'nin menajeri açıkladı! "Bayern'e gitmeye hazır"

Leroy Sane'nin menajeri açıkladı! "Bayern'e gitmeye hazır"

İngiliz ekibi 'de forma giyen Alman futbolcu 'nin yeni menajeri , oyuncunun 'e gitmeye hazır olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden 'de forma giyen Alman futbolcu 'nin menajeri , oyuncunun geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Smioljan Alman basınından Bild'e verdiği röportajda, "Şu andan itibaren Leroy Sane'nin menajerliğini resmen üstlendik. , Leroy'un 'da gidebileceği tek kulüp. O da şartların uygun olduğunu düşünüyor. Tek bir hedefi var; Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki genç yıldızın Bayern'e transferi daha önce de gündeme gelmişti ancak oyuncunun çapraz bağlarından sakatlık yaşaması nedeniyle süreç sekteye uğramıştı.

Kariyerine Schalke 04 altyapısında başlayan Fransız asıllı Alman futbolcu Sane, 2016 yılında 30 milyon Euro karşılığında Manchester City'e transfer olmuştu.


  1. 15.04.2020
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