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14 Nisan 2020, Salı
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'da liglerin geleceği 'da belli olacak

Almanya'da liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak

Corona virüsü nedeniyle ara verilen ve Bundesliga 2'nin kaderi 'da belli olacak. Almanya Kulüpler Birliği'nden () yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı ve son kararın bu tarihte verilebileceği ifade edildi.

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 'daki toplantıda verileceği belirtildi.

Almanya Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyuruldu.

Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.

DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

  1. 14.04.2020
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