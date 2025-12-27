CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Basketbol TOFAŞ ABD'li basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

TOFAŞ ABD'li basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, ABD'li oyuncu Jordan Floyd'u kadrosuna dahil etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 15:39
TOFAŞ ABD'li basketbolcu Jordan Floyd'u kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında Floyd ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Floyd'un bu sezon İsrail'in Maccabi Urban Ramat Gan takımı çıktığı 8 maçta 16,8 sayı, 2,3 ribaunt, 3,8 asist ve 1,5 top çalma ortalamalarıyla oynadığı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun, 2023-2024 sezonunda Bursaspor Basketbol forması altında Basketbol Süper Ligi'nde 21 maçta 17 sayı, 2,2 ribaunt, 3,2 asist ve 1,4 top çalma, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de 5 maçta 12,4 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist, 1 top çalma istatistiklerine imza attığı kaydedildi.

