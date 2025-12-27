Fenerbahçe Beko evinde galip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe Beko, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin 13’üncü haftasında evinde ağırladığı Glint Manisa Basket’i 93-79 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 15:04
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup etti.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,

Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3

GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira

14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4

1'İNCİ PERİYOT: 26-20

DEVRE: 43-38

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52

