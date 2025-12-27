Fenerbahçe Beko evinde galip!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 13'üncü haftasında Fenerbahçe Beko evinde ağırladığı Glint Manisa Basket'i 93-79 mağlup etti.
SALON: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu
HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak
FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tucker 9, Birch 6,Tarık Biberovic 17, Hall 5, Melih Mahmutoğlu 7,
Boston Jr. 20, Metecan Birsen 12, Bacot 8, Zagars, Emre Ekşioğlu 3
GLİNT MANİSA BASKET: Yiğit Onan 9, Mintz 20, Johnson 10, Stevenson 7, Smith 6, Zemaitis 8, Pereira
14, Martin 1, Karahan Efeoğlu, Altan Çamoğlu 4
1'İNCİ PERİYOT: 26-20
DEVRE: 43-38
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-52