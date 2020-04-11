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11 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan flaş hakem kararı! İstemeyene maç yok

Almanya'dan flaş hakem kararı! İstemeyene maç yok

Corona virüsü nedeniyle futbola ara veren 'da ve Bundesliga 2'nin en geç 9 'ta yeniden başlayacağı konuşulurken, maçlarda görev yapacak hakemlerle ilgili de yeni düzenlemelere gidiliyor. 'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu, hakemlerin çalışma düzeniyle ilgili çok önemli değişiklikler yapacak. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Liglerin 9 'ta yeniden başlaması planlanan 'da hakemlerle ilgili de çok büyük değişikliklere gidilecek. 'in haberine göre, corona virüsü nedeniyle hakemlerin çalışma şartlarında yeniden düzenleme yapılacak.

Hakem Direktörü Heike Ullrich, Hakem Departmanı Yönetmeni Florian Götte ve Hakem Kurulu Başkanı Lutz-Michael Fröhlich, hakemlerle yaptıkları video konferans toplantısında alınan kararları kendilerine ilettiler.

İSTEMEYENE MAÇ VERİLMEYECEK!
DFB'nin aldığı karara göre, hakemler istemedikleri takdirde maç yönetmeyecek. Yılda 60 bin ile 80 bin Euro arasında sabit maaşı olan hakemler maç yönetmek istemese bile maaşını almaya devam edecek. Sadece 5 bin Euroluk maç başı gelirinden olacak.

CORONA VİRÜSÜ TESTİNE GİRECEKLER
Alınan karara göre bir maçta görev alacak tüm hakemler maç öncesi corona virüsü testine girecek. Bunun sağlanması için de testi yapacak doktorlar önceden belirlenecek

VAR'DA MASKELİ DÖNEM
Köln'deki VAR merkezinde görev yapacak hakemler, süpermarketlerde kasiyerlerin kullandığı plastik maskeleri kullanacak. Ayrıca DFB, VAR merkezindeki tüm görevlilerin maske takmasını planlıyor. VAR görevi yapan hakemler artık birkaç maç arka arkaya görev alacaklar.

GÖZLEMCİLER EVDEN İZLEYECEK
Normal zamanda tribünde yer alan gözlemciler artık evlerinden maçları takip edecek. DFB, maçlar seyircisiz oynansa bile gözlemcilerin evlerinde televizyondan izleyerek hakemleri değerlendirmelerine karar verdi.

  1. 11.04.2020
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