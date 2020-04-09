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09 Nisan 2020, Perşembe
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bu kurallarla oynanacak

Almanya Bundesliga bu kurallarla oynanacak

Corona virüsü salgını nedeniyle bir süre önce askıya alınan , mayısta yeniden başlamaya hazırlanıyor. Ancak lig belirlenen kurallar çerçevesinde oynanacak.

Koronavirüs'e karşı mücadele veren ülkeler arasında olan , 'nın 15 Mayıs'ta başlaması için düğmeye bastı. İdmanlara çıkan Alman takımları, önemli gelişme yaşanmazsa 15 Mayıs'ta sahada olacak. Ancak yeni kurallar devreye girecek.

Maçlar oynanırken, saha içinde ve etrafında mümkün olduğu kadar az sayıda insan yer alacak. Kulübelerde 8'er, stat içinde ise en fazla 240 kişi görev yapacak. Normalde kulübede doktor, masör ve yardımcı antrenörlerle birlikte 12-13 kişi bulunuyor. Bu konuda da farklı bir çözüm düşünülüyor. Almanya'nın uygulayacağı bu yöntem, liglerin başlaması için tarih belirlemeyen ülkelere örnek oluşturması için önem taşıyor.

İŞTE O KURALLAR

*Sosyal mesafe kuralı idmanlarda olduğu gibi maçlarda da uygulanacak. Saha içi ve dışında görev yapanların sayısı 240 kişiyi geçmeyecek.

*Her iki takımın yedek kulübesinde sadece 8'er kişi olacak ve bu kişiler aralıklı olarak oturacak

*Karşılaşmayı yayınlayacak kuruluşun görevlilerinin sayısı 36 ile sınırlandırılacak.

*Maçı takip edecek gazetecilerin sayısı 126'dan fazla olamayacak.

*Top toplayıcı çocukların da sayısında indirime gidildi. Eskiden 12 kişi görev yaparken yeni kurallarla bu rakam 4 olacak.

*Stat çevresinde yiyecek ve içecek satan tezgahlara yer verilmeyecek.

*Güvenlik görevlilerinin sayısı 50 olacak.

*Maçla direkt ilgisi olmayan kulüp çalışanları ve VIP konuklara statta yer yok.

  1. 09.04.2020
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