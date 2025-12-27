Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı ekibin 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"BÜTÇEYİ AŞAN CEBİNDEN ÖDEYECEK"

"Sponsorluk ağında rakiplerin gerisinde kaldığımız süreçler yaşadık. Mali kazanımlarımızı arttırmak temel önceliklerimizden biridir. Sponsorluk anlaşmalarımızı yukarı taşıyacak sürece başlıyoruz. Yeni iş birlikleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Mali yapımızı kişilerin inisiyatifinden çıkaracağız. Yeni dönemde görevdeki her yönetim, kendi dönemindeki bütçe açığından sorumlu olacaktır. Bütçeyi aşan yönetim, aradaki farkı kendi cebinden karşılasın istiyoruz.

Bizler de her türlü finansal farkı kapatmayı taahhüt ediyoruz. Bu koltuktan kulübümüze tek bir açık bırakmadan kalkacağımızın sözünü veriyorum. 2026 yılının ilk çeyreğinde mali anlamdaki bu değişikliği yapmak istiyoruz."

"YÖNETİM SÜRELERİNİ 2 YILA İNDİRMEK İSTİYORUZ"

"Süleyman Seba dönemindeki gibi yönetim sürelerini 2 yıla indirmek istiyoruz. Gelen yönetim 2 yılda yapacağını yapsın. Yapamayan için kararı bu camia versin."

"BUNLAR BEŞİKTAŞ'A YAKIŞMIYOR!"

"Görevden kaçanların enkazını kaldırmaya çalışıyoruz. 20 günde ne yaptık da Mali Genel Kurul'da bize bu tepkileri gösterdiniz? Plan ve projelerin tohumları atılırken, 20 gün için böyle bir tepki ile karşılaşmak ne kadar adil? Bu zamansız saldırıların altında art niyet var! Beşiktaş sahipsiz değildir! İbra sürecinde ayım yapıldı, ibra gerçekleşti ama bir de mahkeme süreci yaşıyoruz! Bunlar Beşiktaş'a yakışmıyor! Artık Beşiktaş'ın başarısı için kenetlenme zamanı!"

"SUNİ GÜNDEMLERE, OPERASYONLARA İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Son dönemde sosyal medya üzerinden sistematik yapılan saldırılarla ilgili çarpıcı veriler elde ettik. Yüzlerce 'İstifa' mesajının aynı resimlerle yapılması, bu işin organik olmadığını gösteriyor. Bu paylaşımlarının %68'inin benzer olduğunu gördük. Ve bu paylaşımların benzer merkezden çıktığı tespit edildi. Dijital belgelerle bunlar belgelendi. Deşifre olan biri hesabını kapattı. Suni gündemlere, operasyonlara izin vermeyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın başarısı ve huzurudur."

"OPERASYONLARA BOYUN EĞMEDEN..."

"Klavye başında sahte hesapların arkasına saklanarak camiaya yön verilme çabası beyhudedir! Beşiktaş hoca değişiklikleri ile çok zaman kaybetti, önemli olan istikrardır. Operasyonlara boyun eğmeden, Beşiktaş'ı güzel yarınlara götürmek için uğraşmaya devam edeceğiz."

SANCAKTEPE PROJESİ HAKKINDA

"Sancaktepe'de toplam 21 dönüm arazi üzerine kurulu iki büyük tesisi camiamıza kazandırmıştık. İlk tesiste 2600 kişilik stadyum, nizami futbol sahası ve konaklamalı kamp merkezine sahip. Diğer tesis ise 2500 kişi kapasiteli, çok amaçlı spor komplesi ve konaklama alanı, idari merkezleri kapsıyor. Birçok branşın Anadolu yakasında üssü olacak. Kadın Futbol Takımımızın ana merkezi de Sancaktepe'ye taşınacaktır. Spor operasyonlarında tasarruf sağlayacağız. Spor okulları ile de gelir kaynağı oluşturuyoruz. Güreş ve boks şubelerinin yerleşimlerini tamamladı."

AKATLAR PROJESİ HAKKINDA

"Akatlar'da mevcut basketbol salonunun çevresinde yer alan 20 dönümlük arazide dönüşüm süreci yürütüyoruz. İşgalci konumda olan yerlerin tahliye işlemlerini sonuçlandırdık. Yıkım ve altyapıyı da tamamladık. Alanda yapı-kayıt belgesi olan hak sahipleriyle süreci bakanlık üzerinden takip ediyoruz. Yerleşim alanı olması sebebiyle konuya titizlikle yaklaşıyoruz. Akatlar projemizdeki mimari ve mühendislik süreci devam ediyor. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra inşaat sürecine hızla başlayacağız. proje bittiğinde basketbol, voleybol, hentbol ve tekerli sandalye basketbol tesislerimiz için dev bir spor üssü olacak."

AKARETLER HAKKINDA

"Akaretler'de B Blok güçlendirme çalışmalarını 5 ayda tamamladık. Bu bloğun uzun süreli kiralanması için görüşmelere hız verdik. Manevi miras olan C Blok ile ilgili hayalleri gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir katı Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın aziz hatırasına ev sahipliği yapacak. Amacımız Seba ruhunu, gelecek nesillere hissettirmek. Yıllardır beklenen lokal hayata geçiyor. C bloğun bir katını sizler için loka yapacağız. Divan Kurulu Başkanımız Ahmet Ürkmezgil'e bu anlamda destekleri için teşekkür ederim."

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

"Dikilitaş adı gibi Beşiktaş'ın ekonomik bağımsızlığının teminatıdır! Beşiktaş'ı borç yükünden kurtaracak en somut adımdır. Bu projeye çok önem veriyoruz. Sportif faaliyetlerimiz dışında gelirlerimizi arttırmak ve büyümeye devam etmek zorundayız. 2026'nın ikinci çeyreğinde nakit akışını başlatmak istiyoruz. İyi şekilde ilerliyoruz, Bakanlarla ile bir araya geldik ve imzalar atıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bürokratlarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun.

Emlak Konut ile protokol yapıldı, böylece projemiz devlet güvencesi altına alındı. Belediye ile proje onay süreci devam ediyor. Ruhsat işleri de hızla ilerliyor. Beşiktaş Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Projeye engel kalmadı.

Masada iki proje modeli var. En uygununu seçerek uygulamaya geçeceğiz. Dikilitaş ile ilgili her şeyin en doğru şekilde paylaşılacağı web portalı da hayata geçireceğiz. Bu projede en önemli şey şeffaflık ve camiada kimsenin aklında soru işareti kalmasın istiyoruz.

Kolay süreç değil, gerçekten zorluklar var. Biz zoru kolaya çevirmek için buradayız. Aklımızı, gücümüzü ve vizyonumuzu ortaya koyarak böyle birçok projeyi hayata geçireceğiz."

TRANSFER GÜNDEMİ VE NECİP UYSAL İLE MERT GÜNOK'UN KADRO DIŞI BIRAKILMASI HAKKINDA

"Sergen Yalçın ve teknik ekibin yoğun gayretlerine teşekkür ederim. Oyun gücümüz bu seviyedeyken, kaçan pozisyonların skora dönüşmesi sadece bir an meselesi. Skor geçici, güçlü oyun kalıcıdır. Bu performans, ikinci yarıda seri galibiyetler beklememizi sağlıyor. Takımda yukarı yönde bir gidiş var. Transferlerle bu gidişatı yukarılara taşımak istiyoruz. TFF limitleri nedeniyle Arroyo ve Elan Ricardo genç gibi oyuncular aldık. Birini 8 milyon euroya satıldı, diğeri kiralandı. Ekonomik girdi sağlandı. Bu oyuncular bize uymadı. Toplamda 9 milyon euro kazandık. Necip Uysal ve Mert Günok'un kadroda olmayacakları kendilerine bildirildi. İki oyuncumuza da teşekkür ederiz."

"EUROLEAGUE'DE KALICI BİR MARKA OLMAK İSTİYORUZ"

"Basketbolda yeniden bir ekol haline geldik. Parkede son derece üretken ve Beşiktaş ruhunu yansıtan bir takım izliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ligde namağlup gidiyoruz ve Avrupa'da kupa umudumuzu sürdürüyoruz. EuroLeague'de kalıcı bir marka olmak istiyoruz."

"DÜNYANIN EN BÜYÜK SPOR KULÜBÜ..."

"Hentbol bir diğer gururumuz... Tarihi namağlup şampiyonlukla üstünlüğünü ilan eden kulübümüz göğsümüzü kabarttı. Bireysel branşlarda kazandığı uluslararası madalyalar ve kırdığı rekorlarla dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunu da sahaya yansıttık. Her branşta kürsüyü hedefleyen başarı grafiği, kulübün güçlü kurumsal hafızasının ve altyapıya dayalı madalya fabrikası stratejisinin bir sonucudur."

"HAKEM HATALARI TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI!"

"Futbolda sistematik hale gelen hakem hataları tahammül sınırlarını aştı! Biz, hakemden bile gol yediğimizi gördük. 40 yıldır haksızlıklarla mücadele ediyoruz. Basketbolda da çifte standart uygulanmaya başlandı! Haklı eleştirileri yapan hocamız ve yöneticilerimize orantısızız ceza en somut örneklerdir! İhtar yerine en ağır para cezaları, bu tutumun yansımasıdır! Emeğimizi, masa başındaki yaptırımlara teslim etmeyeceğiz! Asla pes etmeyeceğiz."

YABANCI VAR HAKEMİ HAKKINDA

"TFF ve MHK ziyaretlerimde de söyledim, çözüm önerileri sundum. Yabancı VAR artık kaçınılmaz bir gereklilik. Emeğimizi ve alın terimizi yedirmeyeceğiz! Bir adım da geri atmayacağız! Camiamızın bu konuda tek ses olacağına inancımız tamdır. Biz birlikteyken alamayacağımız hiçbir hak yoktur! Nezaketimizi zayıflık sanıyor olabilirler, sertliği ekranlarda bağırmak olarak da algılayabilirler. Beşiktaş için bedel ödemeye devam ediyoruz, devam edeceğim! Henüz bir yılım doldu, görev süremin 3'te 1'i ceza ile geçti! Hangi kulüp başkanı bu kadar ağır cezalar aldı? Ödediğim para cezalarını saymıyorum bile!"

"Yılın son derbisini deplasmanda kazanan takımı, teknik heyeti gönülden kutluyorum. Yılı şanımıza yakışır derbi galibiyeti ile uğurladık. 4 Ocak'ta parkedeki derbiyle yeni yılı zaferle selamlamayı arzuluyoruz."