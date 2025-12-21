CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 08:55
Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - NASİP OLMAZ HERKESE!

Beşiktaş, dün akşam sahaya genç ve mecburi bir rotasyonla çıktı. Zorunluluktan doğan bu değişim; psikolojik olarak zor bir maçta, özkaynak düzeninden gelen Ersin, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, sonradan oyuna giren Devrim ve genç transfer Taylan ile kazanılması adına önemli ve kıymetliydi.
Ancak gerçeği de görmezden gelemeyiz. Beşiktaş'ın dünkü futbolu tat vermedi. Kendi sahasında, oyunun bazı bölümlerinde topu Çaykur Rizespor'a bırakıp rakibin hata yapmasını bekleyen bir Beşiktaş izledik. Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde söylediği söz, bu maçı birebir özetliyordu:
"Beşiktaş gibi büyük takım böyle oynamaz. Bu oyun taraftarı mutlu etmez."

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Dün siyah-beyazlılarda Demir Ege ve kaptan Orkun, takımı ayakta tutan isimlerin başında geldi. Oyunda kaldığı süre içinde Abraham tam bir ömür törpüsüydü. Öyle bir pozisyon harcadı ki; amatör golcüler böyle kaçırmaz!
Ancak uzun süredir Dolmabahçe'de galip gelememenin yarattığı stres, ikinci yarıda Beşiktaş'ı iyice geri itti. Çaykur Rizespor kaçırdığı net pozisyonlarla maçı koparamazken, Rashica'nın kontra atakta attığı gol Beşiktaşlılara derin bir "oh" çektirdi.
Kazanmak önemliydi ama bu galibiyet de gösterdi ki Beşiktaş'ın işi zor. İşin ilginci; Rizespor da eski gücünden oldukça uzaktı. Emirhan transferinde takasla gönderilen ve son bölümde oyuna giren Emrecan'ı izlerken, bu oyuncuya neden fazla şans verilmediğini bir kez daha sorguladım.

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Özetle; Beşiktaş dün zor da olsa günü kurtardı. Ama bu futbol taraftarı mutsuz ediyor ki, tribünlerin hali de ortada. Beşiktaş ilk kez kötü bir sezon geçirmiyor ama ilk kez tribünler bu kadar boş. Bunun nedenlerini hafta içi sizlerle paylaşacağım.
Son olarak şunu da ekleyeyim: Rafa Silva'nın takım ısınmasına mont ve kar maskesiyle çıkmasına çok sinirlendim.
Portekizcesiyle söyleyeyim:
"Esta camisa é sagrada, não é para qualquer um." Yani; Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

TURGAY DEMİR - ÖZKAYNAK MEYVELERİ

Bazı hakemler Beşiktaş maçlarına çıktıklarında inanılmaz garip kararlar veriyorlar. Bu yıllardır böyle. Adeta futbol kitabını yeniden yazıyorlar. Misal, İFAF, önceki sezon bir talimat yayımladı… Buna göre, bir oyuncunun eli omuz hizasının üzerinde topla buluşuyorsa, (oyuncunun topu kendi başının üzerinden geriye doğru aşırtma durumu hariç) penaltı kararı verilecek.

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Yani, topun nereden sektiğine, yakından mı, uzaktan mı geldiğine, elin doğul konumda olup olmadığına bakılmayacak. Kural bu kadar açıkken dün hem hakem, hem de VAR, göklere uzanan elin topla buluşmasını görmezden geldiler… Hakikatten pes!.. Amatör ruhla oynandı Beşiktaş- Rize maçı. Transferle yuvaya dönen Rıdvan'ı da saydığımızda (Ersin, Demir Ege, Kartal, Devrim) beş alt yapı çiçeği vardı sahada. Arma için koştular.

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

İlk yarıda Rizespor bir kez denediği kontratak dışında tamamen kapanırken Beşiktaş ise 45 dakika boyunca rakip ceza sahası içinde dolaştı, karamboller yarattı ama gol gelmedi. Orkun'un iki füzesinden birini Rizespor kalecisi, diğerini üst direk önledi. İkinci yarıda da Beşiktaş aynı şekilde amatör ruhla saldırırken Rizespor da doğru oyuncu değişiklikleri sonrası bir ara oyunda dengeyi kurdu ve Taylan'ın vuruşunu Ersin kurtarırken, bir kez de direğe takıldılar. Rashica sekiz ay sonra ilk kez gol atarken, beni şaşırtacak kadar klastı… Topu alışı, rakibi yatırışı ve boş köşeye göndermesi harikaydı. Beşiktaş bana göre hak ederek kazandı.

Spor yazarları Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU - KREDİSİ KALMADI

Dolmabahçe'deki maçta ise her iki takım da hızlı girdi. Mücadele var ama oyun kalitesi yok. Beşiktaş'ta önde Abraham, Cerny, Rashica ve Orkun sürekli yer değiştiriyorlar derine gelip top alıyorlar. Herkes o kadar geziyor ki göz yoran koşuşturmaca var. Rize'nin galibiyeti isteyen oyununda savunma güvenliğini kaybettiği anlarda Rashica akıl dolu bir gol ile Beşiktaş'ı öne geçirdi. Yeni yılda FIFA kokartı takacak olan Cihan Aydın'ın basit temaslara çaldığı bazı fauller kabul görmedi. 30'da HojerOrkun'un hava topu mücadelesinde Beşiktaş penaltı bekledi. Hojer'in kafasından Orkun'a temasla arada seken top vücut arasında kalan eline kısa mesafeden beklenmedik gelen top konumunda penaltı olmaz. Devam kararı doğru. Aydın başarılı maç yönetti.

Yazarlar değerlendirdi: Artık kredisi yok
