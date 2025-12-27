CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Al Ittihad FC - Al Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Ittihad FC - Al Shabab maçı izle!

Al Ittihad FC - Al Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Ittihad FC - Al Shabab maçı izle!

Suudi Arabistan Pro Lig’de haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Al Ittihad FC, Al Shabab ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, “Al Ittihad – Al Shabab maçı ne zaman?”, “Saat kaçta başlayacak?” ve “Hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Al Ittihad FC - Al Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Ittihad FC - Al Shabab maçı izle!

Al Ittihad FC-Al Shabab maçı canlı izlemek için tıkla

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Al Ittihad FC ile Al Shabab arasında oynanacak kritik maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman?", "Saat kaçta?" ve "Canlı izleme linki var mı?" soruları öne çıkıyor.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad-Al Shabab maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Shabab maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

S SPORT canlı izle kesintisiz Devamını Oku BUNU DA OKU

ASpor CANLI YAYIN

Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak?
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Asrın inşasında 455 bin konut tamam: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 15:04
Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! 14:50
Al Nassr - Al Akhdoud maçı bilgileri! Al Nassr - Al Akhdoud maçı bilgileri! 14:48
Benin-Botsvana maçı tüm detayları! Benin-Botsvana maçı tüm detayları! 14:38
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe... Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe... 14:36
Nijerya-Tunus maçı hangi kanalda? Nijerya-Tunus maçı hangi kanalda? 14:26
Daha Eski
Pisa-Juventus maçı canlı izleme bilgileri! Pisa-Juventus maçı canlı izleme bilgileri! 14:13
Uganda-Tanzanya maçı yayın bilgileri! Uganda-Tanzanya maçı yayın bilgileri! 14:09
Chelsea-Aston Villa maçı hangi kanalda? Chelsea-Aston Villa maçı hangi kanalda? 13:39
İşte yılın en çok kazanan futbolcuları! İşte yılın en çok kazanan futbolcuları! 13:35
Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak? Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak? 13:25
Brentford-Bournemouth maçı bilgileri! Brentford-Bournemouth maçı bilgileri! 13:24