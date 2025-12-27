Al Ittihad FC - Al Shabab maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI Al Ittihad FC - Al Shabab maçı izle!

Al Ittihad FC-Al Shabab maçı canlı izlemek için tıkla

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Al Ittihad FC ile Al Shabab arasında oynanacak kritik maç öncesi futbolseverler, karşılaşmanın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. "Al Ittihad - Al Shabab maçı ne zaman?", "Saat kaçta?" ve "Canlı izleme linki var mı?" soruları öne çıkıyor.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI NE ZAMAN?

Al Ittihad-Al Shabab maçı, 27 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI SAAT KAÇTA?

Al Ittihad-Al Shabab maçı, saat 20:30'da başlayacak.

AL ITTIHAD FC-AL SHABAB MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Ittihad ile Al Shabab arasındaki Suudi Arabistan Pro Lig maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.