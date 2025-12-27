CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Zeki Çelik ve Kenan Yıldız aynı takımda mı buluşacak? Transferde flaş iddia

Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in kariyerine nasıl yön vereceği merak konusu. Son olarak İtalyan basınında yer alan o habere göre milli futbolcunun Juvnetus'a önerildiği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 13:33
Kariyerini Roma'da sürdüren milli futbolcumuz Zeki Çelik hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Çelik'in kariyerini Roma'da mı yoksa başka bir kulüpte mi sürdüreceği sorusu ise belirsizliğini koruyor. Bu doğrultuda İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

ROMA'DAN 3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Roma'nın, Zeki Çelik'e 2029 yılına kadar sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Schira, haberinde milli futbolcunun bir aracı vasıtasıyla Juventus'a gelecek sezon için serbest oyuncu olarak teklif edildiğini de belirtti.

Transfermarkt verilerine göre 12 milyon euro piyasa değeri olan Zeki Çelik yeni sezonda Roma formasıyla 20 maça çıkarken takımına 1 gol 3 asistlik katkı sağladı.

İŞTE O HABER

