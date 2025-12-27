CANLI SKOR ANA SAYFA
Fatih Terim SMS Grup Sarıyer - Sipay Bodrum FK maçını tribünden takip etti!

Fatih Terim SMS Grup Sarıyer - Sipay Bodrum FK maçını tribünden takip etti!

Teknik Direktör Fatih Terim, Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan SMS Grup Sarıyer - Sipay Bodrum FK maçını tribünden izledi.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 15:37
Fatih Terim SMS Grup Sarıyer - Sipay Bodrum FK maçını tribünden takip etti!

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında SMS Grup Sarıyer, evinde Sipay Bodrum FK ile karşılaştı. Mücadeleyi takip edenler arasında Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim de yer aldı. Terim, devre arasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen taraftarları da geri çevirmedi. Öte yandan Türk futbolunun bir diğer efsane ismi Teknik Direktör Rıza Çalımbay da karşılaşmayı tribünden takip etti.

