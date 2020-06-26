Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle nikah tazeledi. Feyenoord Kulübü, 19 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Orkun Kökçü'nün ismi İngiliz devi Arsenal ile anılıyordu.
Hollanda ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.
Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, Dick Advocaat'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.
Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncunun, Premier Lig ekibi Arsenal'e transfer olacağı konuşuluyordu.
- 26.06.2020
- Oğulcan Çağlayan feshetti Galatasaray taraftarı coştu! "Rize'de bir aslan var"
- Trabzonspor seriyi sürdürmek istiyor! İşte Hüseyin Çimşir'in Ankaragücü 11'i
- Mert Hakan Yandaş transferinin altında yatan Emre Belözoğlu gerçeği! Aylar önce...
- Galatasaray'da Ryan Babel ve transfer müjdesi! Teklif...
- Son dakika transfer haberleri: Menajerinden resmi açıklama! Hasan Ali Kaldırım...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.