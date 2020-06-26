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26 Haziran 2020, Cuma
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Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Feyenoord Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, kulübüyle nikah tazeledi. Feyenoord Kulübü, 19 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Orkun Kökçü'nün ismi İngiliz devi ile anılıyordu.

ekibi Feyenoord, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Orkun Kökçü ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda doğumlu Türk futbolcunun 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 Temmuz 2025'e kadar uzatılacağı belirtildi.

Ümit Milli Futbol Takımı'nda da görev alan genç oyuncu, 'ın çalıştırdığı Feyenoord ile bu sezon 35 maça çıktı ve 3 gol attı.

Gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan genç oyuncunun, ekibi 'e transfer olacağı konuşuluyordu.

  1. 26.06.2020
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