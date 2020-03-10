Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak - Son dakika Avrupa’dan Futbol haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Avrupa’dan Futbol Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak

- maçı seyircisiz oynanacak

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak

Avrupa Şampiyonası () Elemeleri play-off turunda ile arasında 26 'ta yapılacak karşılaşma, seyircisiz oynanacak.

Federasyonunun açıklamasında, milli takımlarının 26 'ta 'ya konuk olacağı müsabakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle seyircisiz oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Söz konusu kararın, Slovakya hükümetinin talebi doğrultusunda, iki ülke federasyonları ve yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu alındığı, satılan biletlerin ücretinin iade edileceği ifade edildi.

Başkent Bratislava'da oynanacak müsabakayı kazanan taraf, Bosna-Hersek-Kuzey İrlanda eşleşmesinde tur atlayacak takımla vizesi için karşılaşacak.

Hafta başında Slovakya hükümeti, koronavirüs salgını sebebiyle 14 gün boyunca ülkedeki tüm spor aktivitelerini yasaklamıştı.

  1. 10.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti maçı seyircisiz oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN