Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Futbol Orkun Kökçü Şenol Güneş anısını anlattı!

ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı

Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı

ekiplerinden Feyenoord'da futbol hayatını sürdüren , Güneş ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yıldız futbolcu, 'in aradığını ve ona kadrosunda yer vereceğini ilettiğini duyurdu. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Feyernoord'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini üzerine çeken Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Türkiye Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı.

İŞTE ORKUN'UN AÇIKLAMALARI

NAC Breda'ya karşı kupa yarı finalinden önce otele giderken bir Türk numarası beni aradı. Fakat arayan numaranın kim olduğunu bilmediğim için gelen aramayı reddettim. Daha sonra otele gittim ve arayan numarayı kontrol ettim ve aradım.

ŞENOL GÜNEŞ: ORKUN NASILSIN?

Hey Orkun! Nasılsın? dedi. Ben de "Sen kimsin, ne istiyorsun?" dedim. "Haha! Ben " dedi. kadrosunda olacağımı söyledi. Euro 2020 ertelendi fakat burada oynamak benim hayalim. Umarım önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası forması giyerim."

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Spor'a konuşan ve ileride "'ta oynamak" istediğini söyleyen Orkun Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Bunu herkes biliyor. İleride Beşiktaş'ta oynamayı tabi ki isterim. Ancak yine de profesyoneliz ve onu zaman gösterecek." demişti.


  1. 20.06.2020
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