Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı

Feyernoord'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini üzerine çeken Orkun Kökçü Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı.

İŞTE ORKUN'UN AÇIKLAMALARI

NAC Breda'ya karşı kupa yarı finalinden önce otele giderken bir Türk numarası beni aradı. Fakat arayan numaranın kim olduğunu bilmediğim için gelen aramayı reddettim. Daha sonra otele gittim ve arayan numarayı kontrol ettim ve aradım.

ŞENOL GÜNEŞ: ORKUN NASILSIN?

Hey Orkun! Nasılsın? dedi. Ben de "Sen kimsin, ne istiyorsun?" dedim. "Haha! Ben Şenol Güneş" dedi. Euro 2020 kadrosunda olacağımı söyledi. Euro 2020 ertelendi fakat burada oynamak benim hayalim. Umarım önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası forması giyerim."

BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuşan ve ileride "Beşiktaş'ta oynamak" istediğini söyleyen Orkun Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Bunu herkes biliyor. İleride Beşiktaş'ta oynamayı tabi ki isterim. Ancak yine de profesyoneliz ve onu zaman gösterecek." demişti.



