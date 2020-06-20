Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da futbol hayatını sürdüren Orkun Kökçü, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile telefonda görüştüğünü açıkladı. Yıldız futbolcu, Şenol Güneş'in aradığını ve ona EURO 2020 kadrosunda yer vereceğini ilettiğini duyurdu. (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Feyernoord'da gösterdiği performansla dev kulüplerin dikkatini üzerine çeken Orkun Kökçü Hollanda basınına açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını anlattı.
İŞTE ORKUN'UN AÇIKLAMALARI
NAC Breda'ya karşı kupa yarı finalinden önce otele giderken bir Türk numarası beni aradı. Fakat arayan numaranın kim olduğunu bilmediğim için gelen aramayı reddettim. Daha sonra otele gittim ve arayan numarayı kontrol ettim ve aradım.
ŞENOL GÜNEŞ: ORKUN NASILSIN?
Hey Orkun! Nasılsın? dedi. Ben de "Sen kimsin, ne istiyorsun?" dedim. "Haha! Ben Şenol Güneş" dedi. Euro 2020 kadrosunda olacağımı söyledi. Euro 2020 ertelendi fakat burada oynamak benim hayalim. Umarım önümüzdeki sezon Avrupa Şampiyonası forması giyerim."
BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde TRT Spor'a konuşan ve ileride "Beşiktaş'ta oynamak" istediğini söyleyen Orkun Kökçü, "Biz ailece Beşiktaşlıyız. Bunu herkes biliyor. İleride Beşiktaş'ta oynamayı tabi ki isterim. Ancak yine de profesyoneliz ve onu zaman gösterecek." demişti.
- 20.06.2020
- Burak Yılmaz Beşiktaş'ın kongre üyesi oldu
- Hellas Verona-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Fatih Terim'in torunlarının görselleri tribünlere yerleştirildi
- Atletico Madrid-Real Valladolid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı
- İngiltere'de Muslera vakası! Bernd Leno...
- Kruse gider gitmez Fenerbahçe bunu yaptı!
- Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı! 2+1 yıllık anlaşma
- Son dakika corona virüsü haberleri: O liste açıklandı! Corona virüsü kaptığım nasıl anlaşılır? İşte yanıtı
- Fenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Gol makinası...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Orkun Kökçü Şenol Güneş ile arasında geçen telefon konuşmasını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.