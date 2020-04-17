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17 Nisan 2020, Cuma
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Karar günü

Karar günü 23 Nisan

'nın Perşembe günü uluslararası turnuvalar ve yerel liglerin geleceğini görüşmek üzere toplantı yapılacağını duyurdu.

, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan maçlarla ilgili toplantı yapılacağını açıkladı. Perşembe günü yapılacak telekonferansa 55 üye ülke federasyonu katılacak. Görüşmede hem Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi hem de yerel liglerin geleceğiyle ilgili gelişmeler masaya yatırılacak. , liglerin en erken haziran ayında başlayacağını açıklamıştı. Avrupa'da ise farklı tarihler ön plana çıkıyor. ile , ligleri mayıs ayı sonu olmakla beraber haziran ayı başında başlatmak istediğini duyurmuştu. 'nin ise 2 Haziran'da kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.
  1. 17.4.2020
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