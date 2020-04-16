Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadını inşa edecek
Kadrosunda Talisca ve Paulinho gibi yıldız futbolculara sahip Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadının inşasına başlıyor. 100.000 koltuk kapasiteli Lotus Çiçeği tasarımlı yeni stadın 2022 yılında biteceği ve tüm kompleksin yapımı için 1.5 milyar euro harcanacağı tahmin ediliyor.
Çin ekibi Guangzhou Evergrande'nin 100 bin kişilik yeni stadının yapımına başlayacağı iddia ediliyor.
İddialara göre Çin'in en büyük kulüplerinden olan ve kadrosunda Talisca ve Paulinho gibi yıldızlar bulunduran Guangzhou Evergrande kulübünün 100 bin koltuk kapasiteli yeni stadı için değeri milyar euroya varan bir harcama yapacağı belirtiliyor.
TAHMİNİ 1.5 MİLYAR DOLAR HARCANACAK
Yeni kompleksin Lotus Çiçeği tasarımıyla hazırlandığı belirtilirken stad için harcanacak paranın 1.5 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor.
Lotus Çiçeği şeklindeki stadın Amerikalı tasarımcı Hasan Syed imzası taşıdığı ve stadın sadece Kuzey Kore'deki Rungrado, Amerika'daki AT&T ve Melbourne'ün Kriket Stadı'ndan daha küçük olacağı ve bu özelliklerle dünyanın en büyük futbol stadı olacağı ifade ediliyor.
- 17.04.2020
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