Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadını inşa edecek - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadını inşa edecek

ekibi dünyanın en büyük stadını inşa edecek

Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadını inşa edecek

Kadrosunda ve Paulinho gibi yıldız futbolculara sahip ekibi dünyanın en büyük stadının inşasına başlıyor. 100.000 koltuk kapasiteli tasarımlı yeni stadın 2022 yılında biteceği ve tüm kompleksin yapımı için 1.5 milyar euro harcanacağı tahmin ediliyor.

ekibi 'nin 100 bin kişilik yeni stadının yapımına başlayacağı iddia ediliyor.

İddialara göre Çin'in en büyük kulüplerinden olan ve kadrosunda ve Paulinho gibi yıldızlar bulunduran Guangzhou Evergrande kulübünün 100 bin koltuk kapasiteli yeni stadı için değeri milyar euroya varan bir harcama yapacağı belirtiliyor.

TAHMİNİ 1.5 MİLYAR DOLAR HARCANACAK

Yeni kompleksin tasarımıyla hazırlandığı belirtilirken stad için harcanacak paranın 1.5 milyar euro civarında olacağı tahmin ediliyor.

Lotus Çiçeği şeklindeki stadın Amerikalı tasarımcı Hasan Syed imzası taşıdığı ve stadın sadece 'deki Rungrado, Amerika'daki AT&T ve Melbourne'ün Kriket Stadı'ndan daha küçük olacağı ve bu özelliklerle dünyanın en büyük futbol stadı olacağı ifade ediliyor.



  1. 17.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çin ekibi Guangzhou Evergrande dünyanın en büyük stadını inşa edecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA