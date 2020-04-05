İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny göreve getirildi - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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İrlanda Milli Takımı'nda göreve getirildi

İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny göreve getirildi

İrlanda Federasyonu, teknik direktör Mick McCarthy ile yolların ayrıldığını ve görevi 48 yaşındaki 'nin devraldığını duyurdu.

İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe getirildi.

Daha önce Bohemians, , Shamrock Rovers, Dundalk gibi ekiplerde görev alan Kenny, son iki yıldır İrlanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

Stephen Kenny yönetimindeki İrlanda, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin play-off turunda Slovakya ile karşılaşacak. , milli maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı.

  1. 05.04.2020
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