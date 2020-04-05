İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny göreve getirildi
İrlanda Futbol Federasyonu, teknik direktör Mick McCarthy ile yolların ayrıldığını ve görevi 48 yaşındaki Stephen Kenny'nin devraldığını duyurdu.
İrlanda Milli Takımı'nda teknik direktörlüğe Stephen Kenny getirildi.
Daha önce Bohemians, Derry City, Shamrock Rovers, Dundalk gibi ekiplerde görev alan Kenny, son iki yıldır İrlanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
Stephen Kenny yönetimindeki İrlanda, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin play-off turunda Slovakya ile karşılaşacak. UEFA, milli maçların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar ertelendiğini açıklamıştı.
- 05.04.2020
- Bakanlık duyurdu! 18-20 yaş arası gençler nasıl çalışacak? Sokağa çıkma yasağı açıklaması
- Uzay çağı nedir? Uzay çağı dönemi hangi yıl başladı? Uzay çağı ne zaman başladı?
- Entübasyon nedir? Entübe hasta nedir? Son dakika corona virüsü haberleri...
- Beşiktaş'ta izin çıktı! 4 isim ülkesine dönüyor
- Galatasaray'ın listesindeki Oğulcan Çağlayan konuştu! "Teklif aldım"
- Okan Buruk birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı! Galatasaray'dan...
- Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler
- Anlaşma sağlandı! Galatasaray'dan 1 yıllık imza
- İşte Arda Turan'ın en iyi 11'i! Yedekte Türkiye'den 2 isim
- Corona virüsü hakkında şaşırtan detay! Yeni ortaya çıktı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İrlanda Milli Takımı'nda Stephen Kenny göreve getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.