Maradona kulübünden maaşının kesilmesini talep etti
Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle gelirleri düşen takımından maaşının kesilmesini talep etti. Kulüp Başkanı konuyla ilgili, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." dedi.
Futbol tarihinin en büyük oyuncuları arasında gösterilen ve halihazırda Arjantin ekibi Gimnasia'yı çalıştıran Diego Armando Maradona, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle gelirleri düşen kulübünden maaşının kesilmesini talep etti.
Kulüp başkanı Gabriel Pellegrino, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Maradona ile fikir alışverişinde bulunuyorduk ve maaşının kesilmesini talep etti." ifadelerini kullandı.
"SÖZLEŞMEYİ ÖNEMSEMİYORUZ"
Pellegrino, Arjantin'in efsane futbolcularından olan Maradona'nın sözleşmesinin ağustos ayında sona ereceğini fakat bunu önemsemediklerini ve yola beraber devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Arjantin'de ligler 17 Mart'ta askıya alınmıştı.
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