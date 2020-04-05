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Tacikistan corona virüsünü umursamadı ligi resmen başlattı!
Corona virüsü nedeniyle dünya çapında çoğu spor aktiviteleri durdurulurken, salgının uğramadığı sayılı ülkelerden olan Tacikistan'da dünkü Süper Kupa karşılaşmasıyla futbol müsabakaları başladı. Lig ise bugün oynanacak 3 maç ile start verecek.
5 Nisan 2020 Pazar 11:38
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Corona virüsü nedeniyle dünyanın çoğu ülkesinde hayat neredeyse dururken, Tacikistan'da futbol müsabakaları kaldığı yerden devam ediyor.
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Virüsün gözükmediği nadir ülkelerden biri olan Tacikistan'da dün Süper Kupa maçı seyircisiz olarak gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz sezon hem ligi hemde kupayı kazanan İstiklal, lig ikincisi Khujand'ı 2-1 mağlup ederek Tacik Süper Kupası'nı müzesine götürdü.
Seyircisiz oynanan maçta tribünlerde corona virüsüne karşı uyarı niteliğinde pankartlar bulunurken, karşılaşma öncesi dünyada salgın nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.
LİG BUGÜN BAŞLIYOR
10 takım bulunan Tacikistan Ligi ise bugün oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Tacikistan Ligi'nde toplamda 42 yabancı futbolcu boy gösteriyor. Bu oyncuların20'si Özbek, 10'u Ganalı.
Corona virüsü nedeniyle tüm liglerin durdurulduğu süreçte Tacikistan, Belarus, Nikaragua ve Burundi'nin ardından futbolu devam ettiren 4. ülke oldu.