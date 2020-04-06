MHK Hakem Gelişim Çalışmaları devam ediyor

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada hakemler, hem eğitim hem de fiziksel çalışmalarına evlerinden devam ediyor.

Uzaktan eğitim ve e-öğrenme çalışmaları kapsamında, Akademim adlı e-Öğrenme Platformu MHK gereksinimlerine göre uyarlandı ve tüm Üst Klasman Hakem, Yardımcı Hakem ve Gözlemcilere gönderilen Videotest ile çalışmalara başlandı. Bu çalışmalar futbola verilen ara devam ettiği sürece haftalık olarak devam edecek.

Bu süreçte hakemlerin hem fiziksel durumlarını korumak, hem antrenmanlarına devam edebilmelerini sağlamak ve hem de bu süreçte nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlatabilmek amacıyla, MHK Hakem Fiziksel Gelişim ekibi tarafından hazırlanan özel antrenman ve beslenme programları tüm klasmanlardaki hakemlere gönderildi. Bu programlar hakemlerin evlerinde uygulayabilecekleri şekilde dizayn edildi ve videolarla da desteklendi. Antrenmanların takibi ise mobil bir program üzerinden yürütülüyor.