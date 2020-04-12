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12 Nisan 2020, Pazar
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250 sigara içtim!

250 sigara içtim!

, Zidane soyunma odasında özür diledi ama kabul etmedim. 10 dakikada 250 sigara yaktım! 2 yıl onla konuşmadım" diye konuştu.

2006 , tarihin en sansasyonel finallerinden birini yaşatmıştı. Avrupa'nın iki devi ile finalde karşılaşırken, Horozlar 6'da Zidane'ın penaltısıyla öne geçmiş, Çizme ekibi 19'da Materazzi ile beraberliği yakalamıştı. Zidane, küfür ettiği gerekçesiyle Materazzi'ye 110. dakikada kafa atarak kırmızı görmüştü. İtalya maçı penaltılarda 5-3 kazanıp şampiyon oldu. Fransız , "Zidane soyunma odasında özür diledi ama kabul etmedim. 10 dakikada 250 sigara içtim. 2 yıl hiç konuşmadık. 2008'de evlendim. Eşim Zidane'ı da düğüne çağırmamı söyledi. Onu aradım ve sabah bir şeyler yedik" diye konuştu.
  1. 12.4.2020
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