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Ünlü isimlerden 'Dünya Spor Günü' mesajı!

Spor dünyasından ünlülerin destek verdiği bir video mesaj yayınlayan UNDP Türkiye, yeni tip corona virüsü salgınına karşı herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet etti.

6 Nisan Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde spor dünyasından ünlülerin destek verdiği bir video mesaj yayınlayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet etti.

UNDP Türkiye tarafından hazırlanan videoya, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın İtalyan Başantrenörü Giovanni Guidetti, milli voleybolcu Bahar Toksoy Guidetti, serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, milli futbolcular Nuri Şahin ve Yusuf Yazıcı, basketbolcu Sinan Güler, milli okçu Yasemin Ecem Anagöz ve sunucu Burcu Esmersoy evlerinden destek verdi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, hazırlanan videoda sporun dünyayı değiştirici gücüne inandıklarını vurgulayarak, "Kalkınma ve Barış için Dünya Spor Günü'nde herkesi evlerinde aktif olmaya ve takım ruhunu yaşatmaya davet ediyoruz. Evde kalın, sağlıklı kalın." ifadelerini kullandı.

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06 Nisan 2020 , Pazartesi
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