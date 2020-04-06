Beşiktaşlı Karius'tan flaş karar! Corona virüsü...
Beşiktaş'ta son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Erdal Torunoğulları, Alman yıldızla yaptığı toplantıda ayrılığa izin verirken, Haziran öncesi yolların ayrılabileceğini söyledi. Loris Karius ise yönetimi şaşırtan bir cevap verdi.
Beşiktaş'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği Loris Karius'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi.
Başkan Ahmet Nur Çebi ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.
Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.
Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:
'iSTANBUL'DAYIM'
"Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 09:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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