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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Beşiktaşlı Karius'tan flaş karar! Corona virüsü...

Beşiktaşlı Karius'tan flaş karar! Corona virüsü...

'ta son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Siyah beyazlı kulübün başkanı ve Erdal Torunoğulları, Alman yıldızla yaptığı toplantıda ayrılığa izin verirken, Haziran öncesi yolların ayrılabileceğini söyledi. ise yönetimi şaşırtan bir cevap verdi.

'ın sezon sonu bitecek sözleşmesinin ardından devam etmeyi düşünmediği 'a yönetiminden ilginç bir teklif geldi.

Başkan ile yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal Torunoğulları'nın katıldığı toplantıda yeni dönem için düzenlemeler yapacaklarını ifade eden siyah beyazlılar yüksek maliyeti nedeniyle sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacaklarını Karius'a ilettiler.

Hürriyet'in haberine göre, bu zirvede yöneticilerin resmi olarak sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Alman file bekçisine şu an gitmesi halinde izin vereceklerini de ilettiler.

Karius ise dünyada yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü önlemler alındığını ifade ederek sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalacağını belirtirken şu yanıtı verdi:

'iSTANBUL'DAYIM'

"Koronavirüs konusunda Türkiye daha güvenli. Bu nedenle şu anda başka bir yere gitmem. Sezon sonunda ise takımdan ayrılırım. O güne kadar İstanbul'da kalır sözleşmemin şartlarını yerine getiririm"

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 09:56
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