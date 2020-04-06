Beşiktaş'a tanıdık golcü! Vincent Aboubakar iddiası... Son dakika transfer haberleri - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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'a tanıdık golcü! Kiralık olarak...

Beşiktaş'a tanıdık golcü! Kiralık olarak...

Yeni sezonda forvet mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan 'ta gündeme tanıdık bir isim geldi. Kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini Beşiktaş formasıyla yaşayan , yeniden siyah-beyazlıların listesinde. İşte detaylar...

Golcü arayışında olan için bir kez daha eski yıldızı Kamerunlu futbolcu iddiası gündemde...

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürüldü.

Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra 'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.

  1. 06.04.2020
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