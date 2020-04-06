Beşiktaş'a tanıdık golcü! Kiralık olarak...
Yeni sezonda forvet mevkisini güçlendirmek için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta gündeme tanıdık bir isim geldi. Kariyerindeki en verimli dönemlerinden birini Beşiktaş formasıyla yaşayan Vincent Aboubakar, yeniden siyah-beyazlıların listesinde. İşte detaylar...
Golcü arayışında olan Beşiktaş için bir kez daha eski yıldızı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar iddiası gündemde...
Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürüldü.
Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.
- 06.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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