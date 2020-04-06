Beşiktaş'a tanıdık golcü! Kiralık olarak...

Golcü arayışında olan Beşiktaş için bir kez daha eski yıldızı Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar iddiası gündemde...

Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Porto'da yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kalan Kamerunlu yıldızın yeni sezonda Beşiktaş'a kiralanacağı öne sürüldü.

Haberde, Aboubakar'ın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Porto ile nikah tazeledikten sonra İstanbul'un yolunu tutacağı belirtildi. 28 yaşındaki forvet kariyerinin en iyi sezonunu Beşiktaş'ta geçirmişti.