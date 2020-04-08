Son dakika: Beşiktaş'a Çek orta saha! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki Martin Hasek ile prensip anlaşmasına vardı. A Spor Dış Haberler Editörü Ali Baransel transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Genç yıldız adayı mest etti! ''40 yıllık Beşiktaşlı gibi''
- Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine sürpriz aday!
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
- Beşiktaş'ta transfer çıkmazı! Limit aşılırsa ne olacak? İşte cevabı
- Beşiktaş seri peşinde! İşte Sergen Yalçın'ın Başakşehir maçı 11'i
- Galatasaray'ın oyuncusunu Beşiktaş kaptı! İşte o isim...
- Beşiktaş ilk transferine kavuşuyor! "Bekle beni İstanbul"
- Rıdvan Dilmen'den olay yorum! "Ben penaltıyı verirdim"
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.