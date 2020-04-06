Beşiktaş'a Polonya'dan 18'lik yıldız adayı: Marchwinski

Sergen Yalçın, U19 Şampiyonası’nda keşfettiği Polonyalı yıldız Filip Marchwinski için yönetime bilgi verdi. Siyah-beyazlılar vakit kaybetmeden teklif hazırlığına başladı.
Futbolcular gibi koronavirüs tehlikesinin geçmesini evinde bekleyen Sergen Yalçın, bu zaman zarfında kasım ayında oynanan UEFA-19 Avrupa Şampiyonası'nın maçlarını izlerken bir isim dikkatine takıldı. Yalçın'ın ilgisini çeken bu oyuncunun da Lech Poznan'ın 18 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Filip Marchwinski olduğu bildirildi. 47 yaşındaki teknik adamın, teknik olarak kendisine benzettiği 1.87 boyundaki Marchwinski için Başkan Çebi'ye "Hem 10 numara oynuyor. Hem forvet arkasında, hem de forvette oynayabiliyor. Elimde olsa bu çocuğu yeni Sergen yaparım" şeklinde bir mesaj attığı kaydedildi.
BOATENG'İN YERİNE
Bunun üzerine yönetimin oyuncunun şartlarını görüşmek için Polonya ekibi ile temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Yapılacak teklif için net bir bilgiye ise henüz ulaşılamadı. Siyah-beyazlılar böylece, kiralık sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Boateng'in gitme ihtimalini de şimdiden hesaplıyor. Şu anki piyasa değeri 2.5 milyon euro civarında olan Marchwinski, son 8 aylık dönemde büyük bir çıkışla 2 milyon euro değer kazandı. İki ayağını da oldukça iyi kullanan 18 yaşındaki oyuncu, Polonya'nın çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez forma giydi.
- 6.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Polonya'dan 18'lik yıldız adayı: Marchwinski haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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