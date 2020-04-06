Dorukhan Toköz krizinde flaş detay! Meğer menajeri...

Beşiktaş'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, genç oyuncunun 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.

Sosyal medyadan bir duyuruda bulunan Ergezen, "Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız sözleşme yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan bu açıklamanın üzerine siyah-beyazlı kulüp ile Dorukhan Toköz arasında bir kriz yaşanmış ve Toköz, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A Milli Takım seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" açıklamasını yaparak konuyu kapatmıştı.

FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Menajer Necdet Ergezen'in, 23 yaşındaki futbolcunun yönetim tarafından büyük tepki görmesini sağlayan o açıklaması için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TFF'de yer alan kayıtlara göre Ergezen'in Dorukhan Toköz'le olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Türkiye Gazetesi'nin iddiasına göre ünlü menajer, bu sebepten dolayı yeni sözleşme konusunda elini hızlı tutmak istiyor.