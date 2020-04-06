Son dakika haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz krizinde flaş detay! Meğer menajeri... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Dorukhan Toköz krizinde flaş detay! Meğer menajeri...

krizinde flaş detay! Meğer menajeri...

Dorukhan Toköz krizinde flaş detay! Meğer menajeri...

'ta son dönemde gündemi en çok meşgul eden konulardan bir tanesi ile yaşanan kriziydi. Toköz'ün menajeri 'in yaptığı açıklamanın ardından meydana gelen ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

'ta bu sezon sakatlığından dolayı fazla forma şansı bulamayan 'ün menajeri , genç oyuncunun 2021 yılında bitecek olan sözleşmesini yenilemek için siyah-beyazlı kulüp ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.

bir duyuruda bulunan Ergezen, "Dorukhan için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başladığımız yenileme ve uzatma görüşmeleri, herhangi bir sonuca ulaşamayınca 2020 Ocak ayında sonlandırılmıştır. Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah-beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz gelmemiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Yapılan bu açıklamanın üzerine siyah-beyazlı kulüp ile Dorukhan Toköz arasında bir yaşanmış ve Toköz, "Ben Beşiktaş'a imza attığım ilk gün para konuşmadım, bugün de Dünya'nın ve vatanımın böylesine zor günler geçirdiği bir dönemde ne kontrat, ne para talebim olur, başka bir şey de konuşmam. Bu zor günlerde çıkan ve gerçek olmayan bir haberi, karakterime ters olduğu için yalanlama ihtiyacımız da maalesef yanlış anlaşıldı. A seviyesine yükseldiğim kulübümde mutluyum, sizden ricam algılara inanmayın. Sahalara ve formama geri döndüğüm günlerde her şey konuşulur, halledilir. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle" açıklamasını yaparak konuyu kapatmıştı.

FLAŞ DETAY ORTAYA ÇIKTI

Menajer Necdet Ergezen'in, 23 yaşındaki futbolcunun yönetim tarafından büyük tepki görmesini sağlayan o açıklaması için flaş bir iddia ortaya atıldı.

'de yer alan kayıtlara göre Ergezen'in Dorukhan Toköz'le olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona eriyor.

Gazetesi'nin iddiasına göre ünlü menajer, bu sebepten dolayı yeni sözleşme konusunda elini hızlı tutmak istiyor.

  1. 06.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dorukhan Toköz krizinde flaş detay! Meğer menajeri... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA