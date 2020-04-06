Erdal Torunoğulları: Ben olsam ligi tescil ederim
Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, corona virüsü nedeniyle ertelenen Süper Lig'in şu anki sıralamayla tescil edilmesi gerektiğini söyledi. Corona virüsü yüzünden futbol ekonomisinin de çok değişeceğini belirten Torunoğulları, "Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim, küme düşmeyi kaldırıp alttan iki takım alırım. Çünkü kimse ligin ne zaman oynanacağını kestiremiyor'' dedi.
Beşiktaş Futbol Transfer ve Scouting Sorumlu Yöneticisi Erdal Torunoğulları, corona virüsü yüzünden sadece dünya ekonomisinin değil, futbol ekonomisinin de çok değişeceğini ve virüsten sonrasını hiçbir şekilde kestiremediklerini söyledi. Torunoğulları ertelenen Süper Lig'in de tescil edilmesi gerektiğini kaydetti. İşte Torunoğulları'nın açıklamalarından satır başları:
"BEN OLSAM LİGİ TESCİL EDERİM"
"Belçika'nın ilan etmesi bence haklı. Türkiye Ligi'ni ben olsam tescil ederim. Küme düşmeyi iptal ederim, alttan da iki takım gelir. Seneye 20 takımla devam ederim. Şu anda ligin ne zaman oynanacağını kimse kestiremiyor, UEFA da bilmiyor.''
"KULÜPLERİN YAŞAMASI İÇİN ÇOK RADİKAL KARARLAR ALINMALI"
''Antrenman yapılmıyor, sözleşmeler var. Kimse önünü göremiyor, büyük bir sıkıntı. Futbolu yönetenler böyle düşünüyor ama ne kadar direnirler bilmiyorum. UEFA kulüplerden taraf olmak zorunda. İşin gerçeği bu. Biz dahi kendi bıraktığımız işlerimizi virüsten sonra yerinde bulabilecek miyiz? Bulursak şükredelim. Kolay değil bu iş.İtalyan ayakkabı üreticisi bu hastalıktan öldü, imkanı olsa yapardı. İnsanlık için kurallara uymamız gerekiyor. Başkalarının ölümüne sebep olmayalım. Sağlık boyutu en önemlisi.Diyelim yarın lig başladı, sen stadı dolduramazsın, o insanlar nasıl gelecek stada. Her iş alanı için geçerli. UEFA da bunları göz önünde bulundurarak, fazla yıpratmadan kararı vermeli. FIFA da karar vermeli bundan dolayı. Beni almazsa ne yapayım UEFA Kupası'na. Ne yapayım? Kulüplerden yana tavır alması gerekiyor."
"2-3 AYDIR KULÜBE PARA GİRİŞİ YOK"
"Şu anda 2-3 aydır kulübe bir para giriş yok. Daha önceleri giriş olsa da başka bir virüs vardı. O para da bankalara gidiyordu. O virüsten kurtulalım derken buna yakalandık. Seyirciyi stada çağırmak basit değil, psikolojisi çok farklı. Bu durum kaç ay sürer bilmem ama stada götüremezsin seyirciyi. Evde biri hapşırdığın zaman şüpheyle bakıyorsun. Markette alışverişe giden herkes birbirine şüpheyle bakıyoruz, birbirinden kaçıyor. Bu durumda seyirciyi stada nasıl götüreceksin? Çok soğukkanlı olmalıyız. Birbirimizi kırmadan bu süreci atlatmamız gerekiyor. Yani milattan önce, milattan sonra vardı ya, artık bundan sonra dünyaya virüsten önce, virüsten sonra diye bakacağız."
"UMARIM OYUNCULAR MAAŞLARINDA İNDİRİME GİDER"
''Biz kendi aramızda maaş indirimi konusunda görüşüyoruz yöneticiler olarak. Herkes anlayışla karşılıyor, bunun başka şansı yok. Umarım oyuncular maaşlarında indirime gider, şu an öyle bir şey yok. Kulübü korumak zorundayız, başka şansı yok. Benim, onun, kimsenin egosu söz konusu değil.''
- 06.04.2020
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