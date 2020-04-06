Beşiktaş'ı karıştıran iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı'' - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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'ı karıştıran iddia! '' prim aldı''

Beşiktaş'ı karıştıran iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı''

'ın eski yöneticisi , siyah-beyazlı takımı karıştıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. Yazıcıoğlu hesabından yaptığı açıklamada, dönemin ikinci başkanı 'nin Beşiktaş A Takımı'nın başarılarından prim aldığını ifade etti.

'ta bir yöneticinin A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici , o ismin mevcut başkan olduğunu açıkladı.

hesabından açıklama yapan Mahmutyazıcoğlu, "Evet vakit geldi. Yöneticilik yaptığı dönemde, Ümraniye'de yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık, Ali Naibi'ye ekstra bir fazla prim yatırtıp, kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz Dönemin 2. Başkanı, tüm mali işlerin kendisine bağlı bulunduğu yöneticimiz, şimdinin güçlü başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'dir." ifadesini kullandı.



Eski yönetici şöyle devam etti: "Tüm yazışmalar elimde mevcut olup, inkar halinde hukuki mercilere tarafımca sunulacaktır. Sayın Naibi de şahittir. Tabi baskı altında inkar etmezse"

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ederse; banka kayıtları, telefon yazışmaları hepsi tarafımca adli mercilere sunulacaktır. Şimdi açıklama gelmesini bekliyorum. Başkan prim almış da neden almış. #güçlübaşkan sayın Ahmet Nur Çebi açıklasın." ifadesini kullandı.

  1. 06.04.2020
  2. Güncelleme: 06.04.2020 20:53
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