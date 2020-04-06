Beşiktaş'ı karıştıran iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı''
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı takımı karıştıracak bir iddiayı gündeme taşıdı. Yazıcıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dönemin ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş Futbol A Takımı'nın başarılarından prim aldığını ifade etti.
Beşiktaş'ta bir yöneticinin futbol A takımının başarılarından prim aldığını iddia eden eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, o ismin mevcut başkan Ahmet Nur Çebi olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahmutyazıcoğlu, "Evet vakit geldi. Yöneticilik yaptığı dönemde, Ümraniye'de yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık, Ali Naibi'ye ekstra bir fazla prim yatırtıp, kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz Dönemin 2. Başkanı, tüm mali işlerin kendisine bağlı bulunduğu yöneticimiz, şimdinin güçlü başkanı sayın Ahmet Nur Çebi'dir." ifadesini kullandı.
Eski yönetici şöyle devam etti: "Tüm yazışmalar elimde mevcut olup, inkar halinde hukuki mercilere tarafımca sunulacaktır. Sayın Naibi de şahittir. Tabi baskı altında inkar etmezse"
Şafak Mahmutyazıcıoğlu, "Ederse; banka kayıtları, telefon yazışmaları hepsi tarafımca adli mercilere sunulacaktır. Şimdi açıklama gelmesini bekliyorum. Başkan prim almış da neden almış. #güçlübaşkan sayın Ahmet Nur Çebi açıklasın." ifadesini kullandı.
- 06.04.2020
- Güncelleme: 06.04.2020 20:53
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Beşiktaş'ı karıştıran iddia! ''Ahmet Nur Çebi prim aldı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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