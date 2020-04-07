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07 Nisan 2020, Salı
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'dan 'menajer' paylaşımı

Burak Yılmaz'dan 'menajer' paylaşımı

ile arasındaki tartışmaların odağında yer alan menajer 'in, Burak ve Rıdvan'ın da menajerliğini yaptığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama 'dan geldi. hesabından paylaşımda bulunan oyuncu " hayatım boyunca tek menajerim olmuştur; ve ikilisidir" bilgisini paylaştı.

ile arasındaki tartışmaların odağında yer alan menajer 'in, Burak ve Rıdvan'ın da menajerliğini yaptığı öğrenilmişti. Konuyla ilgili ilk açıklama 'dan geldi. hesabından paylaşımda bulunan oyuncu " hayatım boyunca tek menajerim olmuştur; ve ikilisidir" bilgisini paylaştı. Tecrübeli oyuncunun yaşanan polemiklerden rahatsız olduğu için böyle bir paylaşım yaptığı belirtildi.
  1. 7.4.2020
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