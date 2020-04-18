Arda Turan kariyer hedefini açıkladı! Futbolu bıraktıktan sonra...
Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak yönetimin veto etmesi nedeniyle transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, gelecek kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Turan, kariyeri ile ilgili gelen eleştilere de flaş bir yanıt verdi.
Sözleşmesi Barcelona'da bulunan ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Play Spor'a konuştu.
Yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamamasıyla ilgili Turan, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım.Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar. Fatih Terim'in verdiği etkiyi bu sürede vermezler. Yabancı teknik adamlar buraya geldiğinde duygusal zekayı, burasının dinamiklerini bilmiyorlar. Sadece taktik zekaya bakıyorlar. Bunlar için onlara burada zaman vermek lazım" diye konuştu.
Kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar" dedi.
İsminin sıkça Galatasaray ile anılmasıyla ilgili ise 33 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray benim ailem. Çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribünden desteklerim. Beni tanıyanlar da benim bu konudaki düşüncelerimi iyi bilir" şeklinde konuştu.
Kariyeri hakkında gelen eleştirilere ise Arda, "Avrupa'da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası'nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa'da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız 'Arda oraya sponsorla gitti.'diyenler bile vardı. 20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar 'Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona'ya gösterelim' dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barcelona'dan halı sahaya değil, halı sahadan Barcelona'ya" ifadelerini kullandı.
- 18.04.2020
- Güncelleme: 18.04.2020 22:43
- Arda Turan kariyer hedefini açıkladı! Futbolu bıraktıktan sonra...
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan kariyer hedefini açıkladı! Futbolu bıraktıktan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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