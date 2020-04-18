Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması!

İngilizlerin efsane futbolcusu David Beckham, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'nin, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan daha büyük bir futbolcu olduğunu söyledi.

Futbolculuk kariyerinde tıpkı Ronaldo gibi Manchester United ve Real Madrid'de oynayan 45 yaşındaki spor adamı, yaptığı açıklamada, Messi'nin Ronaldo'dan daha üst seviyede olduğunu belirtip M.United ve Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

"MESSI KENDİ SINIFINDA TEK"

Messi'yi daha iyi bulmasına rağmen Ronaldo'nun da hakkını teslim eden Beckham, iki yıldızı diğer tüm futbolculardan üstün bulduğuun belirterek, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncunun olması mümkün değil. O ve onunla aynı seviyede olmayan Ronaldo, diğer bütün oyunculardan üst seviyedeler" ifadesini kullandı.