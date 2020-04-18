Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması!

Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması!

Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması!

"Messi mi, Ronaldo mu?" tartışmalarına İngilizlerin efsane futbolcusu da katıldı! Ronaldo gibi ve formalarını uzun yıllar terleten Beckham, buna rağmen tercihini Arjantinli yıldızdan yana yaptı. 45 yaşındaki spor adamı, Messi'nin Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyleyip, Tangocu için "Kendi sınıfında tek!" yorumunu yaptı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngilizlerin efsane futbolcusu , 'nın süper starı 'nin, 'un yıldızı 'dan daha büyük bir futbolcu olduğunu söyledi.

Futbolculuk kariyerinde tıpkı Ronaldo gibi ve 'de oynayan 45 yaşındaki spor adamı, yaptığı açıklamada, Messi'nin Ronaldo'dan daha üst seviyede olduğunu belirtip M.United ve Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

"MESSI KENDİ SINIFINDA TEK"

Messi'yi daha iyi bulmasına rağmen Ronaldo'nun da hakkını teslim eden Beckham, iki yıldızı diğer tüm futbolculardan üstün bulduğuun belirterek, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncunun olması mümkün değil. O ve onunla aynı seviyede olmayan Ronaldo, diğer bütün oyunculardan üst seviyedeler" ifadesini kullandı.

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beckham'dan bomba Messi - Ronaldo kıyaslaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA