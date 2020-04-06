Son dakika: UEFA'dan flaş açıklama! "Şampiyon açıklanabilir"
Son dakika haberleri... UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerin gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, ligler oynanmazsa her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini söyledi. İşte Ceferin'in açıklamaları ve tüm detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER
Corona virüsü salgını nedeniyle futbolun durmasının ardından liglerin son durumuyla ilgili belirsizlikler sürüyor. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
İşte Ceferin'in açıklamaları:
Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve futbol için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim.
"PREMIER LİG'İ KESİNLİKLE LIVERPOOL KAZANIRDI"
Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak Liverpool uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce Manchester City'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum. Eğer oyuna geri dönecek olsalardı, hemen hemen kesinlikle Premier Lig'i kazanırlardı.
"HER LİG ŞAMPİYONUNU AÇIKLAYABİLİR"
Liglerle ilgili son duruma açıklık getiren Ceferin, "Oynamaya devam etmezsek, her ligdeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullanırken, Devler Ligi için ise, "Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bunun askıya alınmadan önceki biçimiyle bitmesini bekliyoruz." dedi.
- 06.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: UEFA'dan flaş açıklama! "Şampiyon açıklanabilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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