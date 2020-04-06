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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika: 'dan flaş açıklama! "Şampiyon açıklanabilir"

Son dakika: UEFA'dan flaş açıklama! "Şampiyon açıklanabilir"

Son dakika haberleri... Başkanı  Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerin gündemiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Ceferin, ligler oynanmazsa her ülkenin kendi şampiyonunu belirleyebileceğini söyledi. İşte Ceferin'in açıklamaları ve tüm detaylar... fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER

Corona virüsü salgını nedeniyle futbolun durmasının ardından liglerin son durumuyla ilgili belirsizlikler sürüyor. Başkanı Ceferin, Sloven gazetesi Ekipa'ya liglerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ceferin'in açıklamaları:

Serie A'nın tamamlanacağını göreceğimiz konusunda iyimserim ve kendime güveniyorum. Bir şey için söz veremem veya garanti edemesem bile her şey ülkenin durumuna bağlı olacaktır. Serie A, UEFA'nın yetkillerinin bir parçası değil. Ancak hükümetler bize yeşil ışık yakması durumunda insanların hayatlarını tehlikeye atmayacağımızı ve için uygun bir çözüm bulmak için herkesi dinleyeceğimizi garanti edebilirim.

"PREMIER LİG'İ KESİNLİKLE LIVERPOOL KAZANIRDI"

Diğer Avrupa liglerinden farklı olarak uzun süredir liderliği elde götürüyordu. Futbol durmadan önce 'nin 25 puan önünde bulunuyordu. Lig oynanmasa bile Liverpool'un şampiyon ilan edileceğini düşünüyorum. Ayrıca Liverpool'dan başka takımın nasıl şampiyon olabileceğini göremiyorum. Eğer oyuna geri dönecek olsalardı, hemen hemen kesinlikle Premier Lig'i kazanırlardı.

"HER LİG ŞAMPİYONUNU AÇIKLAYABİLİR"

Liglerle ilgili son duruma açıklık getiren Ceferin, "Oynamaya devam etmezsek, her ligdeki şampiyonları duyurmak tavsiye edilebilir." ifadelerini kullanırken, Devler Ligi için ise, "Şampiyonlar Ligi'ne gelince, bunun askıya alınmadan önceki biçimiyle bitmesini bekliyoruz." dedi.

  1. 06.04.2020
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