Corona virüsü Avrupa'ya o maç sonrası yayılmış!
Avrupa'da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak İtalya'da Atalanta ile Valencia arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor.
Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüsü vakası olduğu tespit edilmişti...
Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:
Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk.
Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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