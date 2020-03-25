Corona virüsü Avrupa'ya o maç sonrası yayılmış!

Atalanta'da oynanması gereken maç, stadın UEFA kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüsü vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:

Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk.

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.