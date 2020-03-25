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25 Mart 2020, Çarşamba
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Corona virüsü Avrupa'ya o maç sonrası yayılmış!

Corona virüsü Avrupa'ya o maç sonrası yayılmış!

Avrupa'da, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının çıkış noktası olarak 'da ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçı gösteriliyor.

'da oynanması gereken maç, stadın kriterlerine uymadığı için Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanmıştı. İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, karşılaşma için 'Salgının başlangıç noktası' derken o karşılaşmaya giden taraftarlarda, bir hafta sonra corona virüsü vakası olduğu tespit edilmişti...

Atalanta'nın yıldız isimlerinden Alejandro Gomez ise İtalyan basınına şu açıklamalarda bulundu:

Normal bir gripmiş gibi davrandık, hayatımıza devam ettik. Ölümler başladığında ise korkmaya başladık. O gün Valencia ile oynadığımız maçta statta bulunan bir kişide virüs varmış. Bilmiyorduk.

Öte yandan dün Atalanta'nın yedek kalecisi Marco Sportiello'nun corona virüsüne yakalandığı açıklandı.

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  1. 25.03.2020
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