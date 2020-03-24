Sampdoria Başkanı Ferrero: Lazio başkanı beni öldürecek ama bence ligler tescil edilmeli - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A İtalyan başkandan flaş açıklama! "Beni öldürecek ama..."

"Lazio başkanı beni öldürecek ama bence ligler tescil edilmeli"

"Lazio başkanı beni öldürecek ama bence ligler tescil edilmeli"

Corona virüsünün dünyada en çok etkilediği ülke olan 'da ligler süresiz ertelenmişti. Ligin geleceği merak konusu olurken, Serie A ekibi 'nın başkanı 'dan flaş bir öneri geldi. İtalyan futbol adamı, "Bunu söylediğim için belki dostum Lazio Başkanı beni öldürecek ama benim fikrim şu anda bu sıralamayla sezonun tamamlanması yönünde" dedi.

Serie A ekiplerinden 'nın başkanı , süresiz ertelenen liglerin şu andaki sıralamasıyla tescil edilmesi gerektiğini söyledi.

Corona virüsü sebebiyle yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Radio Radio adlı yayın organına konuşan Ferrero, "Bence artık gelecek sezon ne yapacağımızı konuşmalıyız. Gidilebilecek tek yön bu. Benim için sezon burada bitti" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin, Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışı veren ve lider 'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Lazio'nun Başkanı kızdıracağını belirten Ferrero, "Bunu söylediğim için belki dostum Lazio Başkanı Claudio Lotito beni öldürecek ama benim fikrim şu anda bu sıralamayla sezonun tamamlanması yönünde" dedi.

Sampdoria, 26. haftasında durdurulan Serie A'da 1 maç eksiğiyle 26 puanla 16. sırada yer alıyor.

  1. 25.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Lazio başkanı beni öldürecek ama bence ligler tescil edilmeli" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN