"Lazio başkanı beni öldürecek ama bence ligler tescil edilmeli"
Corona virüsünün dünyada en çok etkilediği ülke olan İtalya'da ligler süresiz ertelenmişti. Ligin geleceği merak konusu olurken, Serie A ekibi Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero'dan flaş bir öneri geldi. İtalyan futbol adamı, "Bunu söylediğim için belki dostum Lazio Başkanı Claudio Lotito beni öldürecek ama benim fikrim şu anda bu sıralamayla sezonun tamamlanması yönünde" dedi.
İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero, süresiz ertelenen liglerin şu andaki sıralamasıyla tescil edilmesi gerektiğini söyledi.
Corona virüsü sebebiyle yaklaşık 7 bin kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da Radio Radio adlı yayın organına konuşan Ferrero, "Bence artık gelecek sezon ne yapacağımızı konuşmalıyız. Gidilebilecek tek yön bu. Benim için sezon burada bitti" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin, Serie A'da bu sezon şampiyonluk yarışı veren ve lider Juventus'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alan Lazio'nun Başkanı Claudio Lotito kızdıracağını belirten Ferrero, "Bunu söylediğim için belki dostum Lazio Başkanı Claudio Lotito beni öldürecek ama benim fikrim şu anda bu sıralamayla sezonun tamamlanması yönünde" dedi.
Sampdoria, 26. haftasında durdurulan Serie A'da 1 maç eksiğiyle 26 puanla 16. sırada yer alıyor.
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