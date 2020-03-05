Juventus Merih Demiral'ın doğum gününü böyle kutladı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, bugün 22 yaşına girdi. Siyah-beyazlı kulüpten de yıldız oyuncuya videolu bir kutlama mesajı geldi.
Juventus, sakatlığı nedeniyle bir süredir tedavi gören milli futbolcu Merih Demiral'ın 22. yaş gününü "En iyi dileklerimizle şampiyon" diyerek kutladı.
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