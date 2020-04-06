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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Haberler Futbol İsveç'ten flaş karar! Ücretsiz izne çıkarıldı

İsveç Teknik Direktörü ücretsiz izne çıkarıldı!

İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson ücretsiz izne çıkarıldı!

(), corona virüsü sebebiyle oluşan mali yükü azaltmak için teknik direktörü ve 90 federasyon çalışanının ücretsiz izne çıkarıldığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan SVFF , "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor" ifadesini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede futbol sektörü olumsuz etkilenirken, kulüpler maaş kesintilerine giderek bu duruma önlem almaya başladılar. Son olarak flaş bir karara imza atarak teknik direktörü 'u ücretsiz izne çıkardı.

İsveç Futbol Federasyonundan () yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve Janne Andersson dahil federasyon bünyesinde çalışan 90 kişinin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SVFF , federasyonun mali yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor." ifadelerini kullandı.

  1. 06.04.2020
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