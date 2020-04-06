İsveç Teknik Direktörü Janne Andersson ücretsiz izne çıkarıldı!

Corona virüsü nedeniyle birçok ülkede futbol sektörü olumsuz etkilenirken, kulüpler maaş kesintilerine giderek bu duruma önlem almaya başladılar. Son olarak İsveç Futbol Federasyonu flaş bir karara imza atarak milli takım teknik direktörü Janne Andersson'u ücretsiz izne çıkardı.

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği ve teknik direktör Janne Andersson dahil federasyon bünyesinde çalışan 90 kişinin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SVFF Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, federasyonun mali yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor." ifadelerini kullandı.

