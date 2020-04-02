UEFA'dan karar çıktı
Daha önce olduğu gibi 55 ülke federasyonuyla video konferansla görüşen UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde kalan maçları temmuz ayına ertelediği iddia edildi.
Koronovirüs salgını nedeniyle Belarus ve birkaç Afrika ülkesi dışında tüm dünyada ligler ertelenmişti. Konuyla ilgili daha önce video konferans yöntemiyle üye 55 ülke federasyonu ile görüşen UEFA, dün bir toplantı daha gerçekleştirdi. Federasyonların genel sekreterlerinin yer aldığı görüşmede önemli kararlar alındığı belirtildi. Alman ZDF, toplantının hemen ardından alınan kararı duyurdu.
FİNAL SONBAHARDA
ZDF'nin haberine göre, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları temmuz ve ağustos aylarında oynatacağı ileri sürüldü. İstanbul'da bu yıl oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin de ağustos ayının sonrasına sarkacağı kaydedildi. Buna göre nisan, mayıs ve haziran ayındaki tüm uluslararası karşılaşmalar ertelenirken, sonbahara kadar da müsabaka oynanmayacak.
- 2.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
UEFA'dan karar çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.