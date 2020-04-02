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02 Nisan 2020, Perşembe
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'dan karar çıktı

UEFA'dan karar çıktı

Daha önce olduğu gibi 55 ülke federasyonuyla video konferansla görüşen 'nın, ve ’nde kalan maçları temmuz ayına ertelediği iddia edildi.

Koronovirüs salgını nedeniyle Belarus ve birkaç ülkesi dışında tüm dünyada ligler ertelenmişti. Konuyla ilgili daha önce video konferans yöntemiyle üye 55 ülke federasyonu ile görüşen , dün bir toplantı daha gerçekleştirdi. Federasyonların genel sekreterlerinin yer aldığı görüşmede önemli kararlar alındığı belirtildi. Alman ZDF, toplantının hemen ardından alınan kararı duyurdu.

FİNAL SONBAHARDA
ZDF'nin haberine göre, UEFA'nın ve UEFA 'nde kalan maçları temmuz ve ağustos aylarında oynatacağı ileri sürüldü. 'da bu yıl oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin de ağustos ayının sonrasına sarkacağı kaydedildi. Buna göre nisan, mayıs ve haziran ayındaki tüm uluslararası karşılaşmalar ertelenirken, sonbahara kadar da müsabaka oynanmayacak.

  1. 2.4.2020
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