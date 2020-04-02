UEFA'dan karar çıktı

Koronovirüs salgını nedeniyle Belarus ve birkaç Afrika ülkesi dışında tüm dünyada ligler ertelenmişti. Konuyla ilgili daha önce video konferans yöntemiyle üye 55 ülke federasyonu ile görüşen UEFA, dün bir toplantı daha gerçekleştirdi. Federasyonların genel sekreterlerinin yer aldığı görüşmede önemli kararlar alındığı belirtildi. Alman ZDF, toplantının hemen ardından alınan kararı duyurdu.

FİNAL SONBAHARDA

ZDF'nin haberine göre, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde kalan maçları temmuz ve ağustos aylarında oynatacağı ileri sürüldü. İstanbul'da bu yıl oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin de ağustos ayının sonrasına sarkacağı kaydedildi. Buna göre nisan, mayıs ve haziran ayındaki tüm uluslararası karşılaşmalar ertelenirken, sonbahara kadar da müsabaka oynanmayacak.